Britney Spears divorzia da Sam Ashgari: tradimenti e liti

La conoscenza sul set di Slumber Party nel 2016, sei anni d’amore, le nozze e, infine, la rottura dopo solo un anno e due mesi di matrimonio. Questa, in sintesi, la storia del legame tra Britney Spears e Sam Asghari, legame che si sarebbe spezzato. A confermare il tutto sarebbe stata la stessa cantante, mostrandosi ai paparazzi senza fede al dito. È stato Page Six, tuttavia, a rivelare maggiori dettagli su quanto sta accadendo tra Britney e Sam.

È finita tra Britney Spears e Sam Asghari: lei si affida a Wasser

Sembra che Sam Asghari intenda essere pagato profumatamente, in caso contrario sarebbe deciso a divulgare informazioni imbarazzanti sulla cantante. L’attore di origine iraniana vorrebbe anche una rinegoziazione dell’accordo prematrimoniale, probabilmente puntando ad una paga maggiore di quanto previsto dopo la separazione.

L’ultimatum di Sam Asghari avrebbe spinto Britney Spears a correre ai ripari, ingaggiando l’avvocato Laura Wasser. Trattasi di una famosa divorzista delle star, che già era stata accanto alla cantante nel 2008, durante la separazione dall’ex marito Kevin Federline per la custodia dei loro figli. Wasser ha avuto una serie di clienti di prim’ordine, come Johnny Depp, Kim Kardashian e Kevin Costner.

Stando ad una fonte che sarebbe a conoscenza della situazione, la cantante si sarebbe affidata a Wasser poiché la separazione da Sam Asghari potrebbe presto sfociare in una vera e propria battaglia legale. Nonostante il dettagliato accordo prematrimoniale firmato, che impedirebbe ad Asghari di toccare il patrimonio guadagnato da Britney, un insider non esclude la possibilità che la popstar possa firmare un assegno finale. Sembra, inoltre, che negli scorsi turbolenti mesi, l’attore avesse sospettato di un tradimento da parte di Britney Spears, mentre i fan avevano accusato quest’ultimo di controllare i profili social della popstar.

I parenti preoccupati per l’incolumità di Britney Spears

Per Britney Spears si prospetta un’altra difficile situazione da affrontare. Qualche mese fa, i parenti della cantante avevano espresso la propria preoccupazione per l’incolumità della cantante. Fu TMZ a spiegare come Britney stesse affrontando seri problemi legati alla sua salute mentale e all’abuso di sostanze (sebbene non sia stato reso noto quali fossero). In seguito, altri insider confermarono il suo comportamento instabile e imprevedibile. Il piano di tenerla sotto controllo, facendola stare per due mesi in una casa in affitto, dove avrebbe ricevuto l’assistenza necessaria, sarebbe infine saltato.