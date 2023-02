Britney Spears, l’ora più buia: “Temiamo stia per morire”

Arrivano nuovi aggiornamenti sulle condizioni di salute psico-fisiche di Britney Spears, e non sono certo dei migliori. Anzi, ad essere precisi sono probabilmente le indiscrezioni più sconvolgenti mai riportate fin’ora per quanto riguarda la celeberrima artista statunitense.

Nelle scorse ore, i famigliari più stretti della cantante di I’m not a girl, not yet a woman sono entrati in contatto con TMZ, il noto magazine che di norma riporta in modo molto affidabile notizie in anteprima sulle star di Hollywood. Al media online, i parenti della cantante hanno rivelato senza troppi giri di parole che, in questo periodo, temono seriamente per l’incolumità di Britney Spears.

TMZ parla chiaramente del fatto che da ormai diverso tempo Britney Spears sta affrontando dei seri problemi legati alla sua salute mentale e all’abuso di sostanze (quali nello specifico non è dato sapere). Alla luce degli ultimi sviluppi recenti, una fonte molto vicina alla cantante ha dichiarato a TMZ: “Ho paura che stia per morire”.

Altri insider che conoscono Britney in prima persona hanno confermato che le persone che girano intorno all’artista sono in apprensione per il suo comportamento, instabile e imprevedibile. Si dice che Britney Spears stia assumendo dei farmaci che la fanno “stare su”. Altri hanno confermato che continua a perdere le staffe per qualunque motivo e che non sta assumendo le medicine che le sono state prescritte per mantenerla più lucida e mentalmente stabile possibile.

TMZ riporta che la cantante sarebbe dovuta rimanere per due mesi in una casa in affitto dove avrebbe ricevuto tutte le cure e l’assistenza necessaria. Si è parlato di un vero e proprio “piano” per tenerla sotto controllo e di cui lei sarebbe però venuta a conoscenza e, di conseguenza, tutto sarebbe saltato all’improvviso. Dopo la fine della conservatorship del padre Jamie, Britney Spears è ora “libera” ma è chiaramente sotto lo stretto controllo del marito, Sam Asghari, che se ne sta prendendo cura.

Le notizie circolate in queste ore arrivano a pochi giorni di distanza da un evento per molti versi shockante in un ristorante. In quell’occasione, Britney Spears aveva iniziato ad inveire contro alcuni sconosciuti. Il video della sua furia era rapidamente diventato virale, alzando ulteriormente il livello di allerta sulla sua stabilità psichica.