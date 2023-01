Britney Spears sarebbe letteralmente andata fuori di testa al ‘Joey‘, un ristorante che sorge nel centro di Los Angeles. La popstar 41enne, lo scorso venerdì, era a cena assieme al marito 28enne Sam Asghari, quando a un certo punto ha iniziato ad avere atteggiamenti strambi. Immediatamente i presenti hanno tirato fuori i cellulari ed hanno cominciato a filmare la diva, la quale si è inalberata. Come riferito dalla prestigiosa testata gossippara americana TMZ e secondo la dichiarazione dei testimoni oculari, la cantante ha iniziato a gridare e a “parlare senza un senso logico”. “Era totalmente impazzita”, ha sottolineato una delle persone che hanno assistito al crollo mentale della Spears.

Il marito di Britney, probabilmente imbarazzato e arrabbiato con la moglie per la situazione venutasi a creare, ha deciso di abbandonare il ristorante, lasciando la popstar con la guardia del corpo. Infatti, dalle immagini trapelate, si vede l’artista statunitense seduta da sola, mentre comunica con se stessa e si scaglia verbalmente contro i fan. Dopo lo sfogo, Britney si è alzata e, sempre accompagnata dal suo bodyguard, ha lasciato il locale.

La guardia del corpo è poi rientrata nel ristorante per saldare il conto. Uno dei manager del ‘Joey’ è stato raggiunto dalla testata Page Six che ha provato a carpire qualche dettaglio in più sulla vicenda. Missione fallita, in quanto la persona interpellata ha dichiarato di non poter rivelare alcuna informazione relativa a ciò che è accaduto.

La situazione di Britney Spears continua a destare preoccupazione. La popstar da tempo è alle prese con problemi di vario genere, tra cui la spinosa questione relativa alla tutela legale che l’ha vista protagonista di un braccio di ferro con il padre Jamie. Molti coloro che hanno sostenuto la cantante in questi anni. Addirittura è stato creato il movimento #FreeBritney.

La love story con Sam Asghari

Sam e Britney sono fidanzati dal 2016. Lui è un personal trainer di origini iraniane. La coppia ha perduto un figlio in gravidanza. Spears e Asghari sono convolati a nozze il 9 giugno 2022 in una cerimonia privata presso l’abitazione californiana della popstar, sita a Thousand Oaks.