Britney Spears-Christina Aguilera, faida: “Sapevi la verità e non hai parlato”

Britney Spears è praticamente rinata. Dopo aver passato 13 anni sotto la custodia legale del padre la 39enne ha riacquisito la libertà da pochi giorni. Sono numerose le star che esprimono da tempo solidarietà alla Spears e al movimento #FreeBritney. Christina Aguilera si è invece recentemente rifiutata di parlare della faccenda. La reazione di Britney non si è fatta attendere. Ecco le sue frecciatine per niente velate alla collega.

Lo scorso giovedì 18 novembre 2021 Christina Aguilera ha partecipato ai Latin Grammy Awards 2021, dove è apparsa in gran forma e ha fatto il suo ritorno sotto i riflettori. La 40enne si è esibita facendo una strepitosa performance. Mentre sfilava sul red carpet dell’evento, dei giornalisti le hanno chiesto di commentare le ultime notizie sulla fine della tutela di Britney Spears.

Nonostante quest’estate abbia scritto su Twitter una lettera di sostegno per la collega, stavolta la cantante di origini ecuadoriane è apparsa titubante, come se non volesse dire nulla a riguardo. Dopo un attimo di silenzio il suo pubblicista, che si trovava accanto a lei, ha cercato di evadere la domanda: “No, non risponderemo a questo stasera. Mi dispiace”. A questo punto Christina si è allontanata dai microfoni dicendo: “Non posso…ma sono felice per lei!”.

Britney Spears rimprovera l’atteggiamento di Xtina

Questo strano comportamento non è passato inosservato a molti, e soprattutto alla diretta interessata, Britney, che non lo ha proprio digerito. La 39enne ha postato nelle sue storie Instagram il video del momento in cui Aguilera si è rifiutata di rispondere alla domanda su di lei, scrivendo parole molto pesanti:

“Adoro e amo chiunque mi ha supportato…ma rifiutarsi di parlare quando si conosce la verità equivale a mentire!!!! Tredici anni intrappolata in un sistema corrotto e abusante, ed è ancora un argomento difficile da discutere per la gente, perché??? Sono io quella che ci è passata!!!!”

Nella storia Instagram successiva la cantante di “Toxic” ha condiviso un altro video, stavolta con protagonista Lady Gaga, forse per fare una sorta di comparazione con la Aguilera. Gaga, al contrario di quest’ultima, ha accettato di discutere pubblicamente della questione, e la Spears l’ha lodata per questo.

Christina e Britney si conoscono da davvero molto tempo. Entrambe hanno raggiunto la popolarità da adolescenti, lavorando al “The All-New Mickey Mouse Club” dal 1993 al 1994, programma americano che ha lanciato anche Ryan Gosling e Justin Timberlake. Tra la fine degli anni Novanta e l’inizio degli anni Duemila, la stampa oltreoceano ha alimentato le voci di una faida tra le due giovanissime popstar, spesso in competizione. Questi gossip si sono rincorsi a lungo, tra conferme e smentite. Da qualche tempo sembrava che le due avessero sepolto l’ascia di guerra, ma a quanto pare il loro rapporto è rimasto abbastanza teso.