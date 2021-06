Britney Spears, arriva il sostegno di Christina Aguilera: la foto commuove

Christina Aguilera ha scritto una lunga lettera per sostenere Britney Spears. Il caso della Principessa del Pop sta mobilitando grandi nomi della scena musicale internazionale, oltre che l’opinione pubblica. Qualcosa si sta smuovendo nella sua vita, dopo anni di lotte portate avanti dai suoi fan, che da sempre sospettano una sua sorta di prigionia. Finalmente Britney ha avuto modo di dire la sua. La Spears si è difesa in tribunale, davanti a un giudice, chiedendo di essere libera di gestire la sua vita. Poi ha confessato ai fan di aver fatto finta di stare bene negli ultimi anni. Ha puntato il dito contro la sua famiglia e ha deciso di raccontare la sua verità, e la sua verità ha smosso tutti.

Dopo le parole di Justin Timberlake, Paris Hilton, Cher e Mariah Carey tra tanti, oggi è arrivato il messaggio di Christina Aguilera per Britney Spears. La cantante di Beautiful ha scritto una lunga lettera su Twitter, dividendola in più parti per questione di spazio e di caratteri disponibili, ma già nel primo tweet ad alcuni fan è scappata una lacrima. La Aguilera ha scelto una foto con Britney in cui sono giovani, molto giovani. Giovanissime e sorridenti. Una foto che testimonia il loro rapporto che va avanti da anni e che non si è mai interrotto per nessuna rivalità, come invece si è mormorato negli anni. Nel messaggio, Christina ha scritto di aver pensato molto a Britney in questi giorni e a tutto ciò che sta vivendo. Ha definito tutta la situazione inaccettabile:

“È inaccettabile che a qualsiasi donna, o essere umano, che voglia avere il controllo del proprio destino non sia permesso di vivere la vita come desidera. Essere messo a tacere, ignorato, vittima di bullismo o non avere il supporto da parte di coloro che ti sono ‘vicini’ è la cosa più deprimente, devastante e umiliante che si possa immaginare”

La Aguilera ha proseguito osservando che tutto ciò rappresenta un danno emotivo ma anche mentale per chi subisce, un aspetto che non va sottovalutato. Ha scritto ancora che ogni donna deve avere il diritto di scegliere di avere figli, diritti sul proprio corpo, come alla privacy e alla propria felicità. A fine messaggio, anzi alla fine dei diversi tweet, Christina Aguilera ha lanciato un appello per Britney Spears:

“Una donna come lei che ha lavorato in condizioni e pressioni inimmaginabili merita tutta la libertà possibile per vivere la sua vita felice. Il mio cuore è con Britney. Merita tutto il vero amore e sostegno del mondo”

Parole che tutti i fan, ma anche i non fan di Britney hanno condiviso, una per una. Il messaggio di Christina Aguilera come tanti altri ha fatto centro, sono moltissimi coloro che lo hanno applaudito e sono tantissimi coloro che si sono commossi leggendolo.