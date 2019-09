Enrico Brignano a Tale e Quale Show 2019 giudica la “moglie” Flora Canto

La seconda puntata di Tale e Quale Show 2019 è stata piuttosto impegnativa per Flora Canto. La soubrette romana è stata giudicata dal compagno Enrico Brignano, invitato da Carlo Conti a ricoprire il ruolo di giurato speciale per promuovere il suo ultimo film Tutta un’altra vita. Anche per il comico non è stato facile giudicare la compagna, nonché madre della figlia Martina, che oggi ha 2 anni. Brignano ha cercato di essere imparziale e giusto nelle sue votazioni ma c’è un dettaglio che non è sfuggito al grande pubblico. In molti hanno notato lo sguardo di Enrico durante la performance di Flora, che ha indossato i panni della cantante Syria. Mentre la Canto si esibiva, Brignano aveva gli occhi che brillavano, carichi di stima e amore. “Trovate qualcuno che vi guarda come Brignano guarda Flora”, ha azzardato qualche telespettatore su Twitter. Durante la puntata il 53enne non ha lesinato complimenti alla compagna: “Sei migliorata tanto, sei stata fantastica”.

La storia d’amore tra Flora Canto ed Enrico Brignano

La relazione tra Flora Canto ed Enrico Brignano è nata nel 2014. I due si sono conosciuti grazie ad un lavoro teatrale e da allora non si sono più lasciati. Entrambi hanno però cercato di vivere questo rapporto nella massima discrezione, lontano dai paparazzi e dai pettegolezzi. Nel 2017 Brignano e Flora sono diventati genitori della piccola Martina che, a detta dei genitori, ha già delle velleità artistiche.

Il matrimonio di Floria Canto ed Enrico Brignano

Ad oggi Flora Canto ed Enrico Brignano non sono ancora marito e moglie. L’attore è stato sposato in passato, dal 2008 al 2013, con la ballerina Bianca Pazzaglia, dalla quale non ha avuto eredi.