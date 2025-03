Brignano lascia la conferenza di Lol, morta la madre: annuncio e reazioni

Grave lutto per Enrico Brignano: nelle scorse ore è morta sua mamma, la signora Anna. A renderlo noto è lo stesso attore attraverso un post pubblicato su Instagram lungo la mattinata di martedì 25 marzo. In particolare, il comico ha esternato tutto l’amore e l’affetto provato per il genitore scomparso, ‘invitandolo’ a raggiungere “papà”, ossia suo marito, scomparso in precedenza. Immediata l’ondata di solidarietà e sostegno riservata a Brignano da parte di tanti fan e di molti personaggi del mondo dello spettacolo.

“Ciao mamma… ora puoi volare in alto, sappi che il nostro amore per te è infinito… vai e raggiungi papà che sarà sulla porta ad aspettarti. Veglia su di noi e illumina il nostro cammino. Ti amiamo tanto”. Così Brignano su Instagram a corredo di diverse foto della madre Anna. “Ciao nonna Anna…già ci manchi…”, il commento della moglie dell’artista, Flora Canto (la coppia ha due figli, Niccolò e Martina). I primi a scrivere messaggi di vicinanza sono stati Lorella Cuccarini, Fiorella Mannoia, Cristina Chiabotto, Elena Santarelli, Alessandra Tripoli, Gianluigi Nuzzi, Milena Miconi, Paolo Conticini, Patrizia Pellegrino e Fiordaliso

La fuga di Brignano dalla presentazione di “Lol -Chi ride è fuori”

Le condizioni di salute della signora Anna sono precipitate nelle scorse ore. Con il senno di poi ha trovato anche una spiegazione la ‘fuga’ di Enrico Brignano dalla presentazione alla stampa della quinta stagione di “LOL – Chi ride è fuori”, show in onda su Prime Video. L’evento si è tenuto lunedì 24 marzo. Ad un certo punto Brignano, che farà parte del cast, si è dovuto assentare per motivi familiari. Lungo la mattinata di martedì la notizia del decesso della madre che ha chiarito perché ha dovuto abbandonare rapidamente la conferenza.

Enrico Brignano era profondamente legato ai suoi genitori. Suo padre Antonino è venuto a mancare nel 2011. In più occasioni, tra interviste alla stampa e post social, il comico ha raccontato del rapporto bellissimo avuto con lui. Nonostante siano trascorsi 14 anni dalla scomparsa, ancora oggi Brignano sente molto vicino a sé il papà. In alcuni casi, come avvenuto dopo il matrimonio con Flora Canto, gli parla come se fosse ancora al suo fianco. In particolare, nel 2022, gli scrisse una lettera in cui gli narrò delle nozze indimenticabili vissute con l’allora neo moglie.