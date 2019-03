Brigitte Nielsen si racconta: il marito Mattia, Frida e le parole su Stallone

Brigitte Nielsen mamma a 54 anni: “Il mio sogno è diventato realtà”

Questo è un gran bel periodo per Brigitte Nielsen. L’attrice, in un’intervista esclusiva rilasciata al settimanale Gente, ha raccontato di essere felice e serena come non mai in questo momento. I suoi occhi brillano di gioia oggi grazie a Frida, sua figlia (fortemente voluta da lei e il marito). “È tutta la vita che sognavo una figlia”, ha dichiarato. “E non ho mollato finché il mio sogno non è diventato realtà”. Le critiche di chi non ha visto di buon occhio la scelta di diventare mamma a 54 anni? “Ho deciso di ignorarle, perché credo che ogni donna dovrebbe essere libera di prendere le proprie decisioni. Io non giudico nessuno e mi conforta sapere che mio marito ha 15 anni meno di me e rimarrà a lungo giovane per nostra figlia”.

Brigitte Nielsen a ruota libera: la depressione dopo il divorzio e l’incontro con il marito Mattia

Quando ha incontrato Mattia, il suo attuale marito, Brigitte Nielsen non stava passando un bel momento. “Vivevo a Lugano con il mio terzo marito dal quale stavo divorziando in maniera orribile. Dopo 12 anni insieme era diventato cattivissimo, andava in TV a parlare male di me. Ero molto depressa e non desideravo conoscere nessuno”, ha spiegato Brigitte. Poi, però, nella sua vita ha fatto irruzione Mattia (papà di Frida). “È stato un colpo di fulmine, anche se lui aveva 25 anni e io 40. Mi sentivo ridicola”, ha confessato l’attrice. “Lui non mollò. Quando passammo la prima notte insieme per me fu un’esperienza travolgente, capii che non avevo mai amato prima”.

Brigitte Nielsens: il matrimonio con Mattia e il paragone con Stallone

Brigitte Nielsen, ripensando ai suoi precedenti matrimoni e paragonandoli al legame che oggi ha con il marito Mattia, ha dichiarato: “Mattia è più maturo di molti uomini della mia età con cui ero stata. Solo con lui ho cominciato la vita vera”. Le nozze con Sylvester Stallone? “Non ci saremmo mai dovuti sposare. Molto meglio se fossimo rimasti insieme solo per un flirt. Per il resto del mio passato non ho rimpianti, perché dagli errori ho sempre imparato”.