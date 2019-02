Brigitta Boccoli è incinta: secondo figlio per Stefano Orfei

Brigitta Boccoli e Stefano Orfei aspettano il secondo figlio

Cicogna in volo per Brigitta Boccoli e Stefano Orfei. La coppia più famosa del circo italiano è in attesa del secondo figlio. Ad annunciarlo l’attrice e showgirl al settimanale Nuovo. “Finora non eravamo riusciti a concretizzare il progetto, visti gli impegni lavorativi. Sono sicura che Manfredi accoglierà bene il nuovo bebè”, ha detto la Boccoli alla rivista diretta da Riccardo Signoretti. Brigitta, 46 anni, ha preferito per il momento non fornire ulteriori dettagli. Secondo le fonti raccolte dal giornale, però, il piccolo potrebbe arrivare entro l’estate. La Boccoli e il figlio di Moira Orfei sognavano da tempo un secondo erede e durante la partecipazione di Stefano all’Isola dei Famosi 2016 lo hanno ribadito più volte.

Stefano Orfei e Brigitta Boccoli sono già genitori di Manfredi

Stefano Orfei e Brigitta Boccoli si sono conosciuti nel 2006, grazie al programma Reality Circus condotto da Barbara d’Urso. Per amore del domatore, la Boccoli ha mollato il fidanzato dell’epoca: l’attore Alessio Di Clemente. Due anni dopo il primo incontro la coppia è convolata a nozze e, sempre nel 2008, è nato il primogenito Manfredi.

Brigitta Boccoli designata come erede di Moira Orfei

Per amore di Stefano, Brigitta ha lasciato il mondo dello showbiz per quello del circo, dove è stata designata erede di Moira Orfei, scomparsa nel 2015.