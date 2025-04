Brigitta Boccoli a The Couple col “detective che monitora il marito”: retroscena

Biagio D’Anelli mette benzina sul fuoco di The Couple, affermando, tramite un video pubblicato su Instagram, che la showgirl Brigitta Boccoli, prima di entrare nel reality show di Canale 5 con la sorella Benedicta, avrebbe ingaggiato un detective privato per monitorare attentamente gli spostamenti del marito durante la sua assenza. D’Anelli, nel veicolare l’indiscrezione, ha anche lanciato un appello alla conduttrice Ilary Blasi, invitandola a chiedere alla concorrente delucidazioni sulla faccenda dell’investigatore.

“Distruzione delle coppie a go go. Devo sempre fare il guastafeste”, ha esordito ironicamente Biagio D’Anelli in un post social. Spazio poi all’appello alla conduttrice di The Couple: “Faccio un appello pubblico a Ilary Blasi. Dovrà chiedere a Brigitta Boccoli perché ha messo un detective privato per seguire il marito Stefano e per sapere dove va e con chi si vede soprattutto”.

“Lei gli ha messo un segugio. Perché la signora Boccoli prima di entrare a The Couple ha messo un detective? Tradimento in vista? Quanto mi piace questo sfascia Couple”, ha concluso l’esperto di gossip. Chissà se l’ex moglie di Francesco Totti, oggi felicemente fidanzata con l’imprenditore tedesco Bastiana Muller, tratterà la questione durante la prossima puntata della trasmissione in prime time.

Le nozze di Brigitta Boccoli e Stefano Nones Orfei

Brigitta Boccoli è sposata con Stefano Nones Orfei, figlio di Moira. L’uomo è un domatore di leoni e un artista circense. La coppia ha due figli. Il primogenito si chiama Manfredi ed è nato nel 2008, mentre il secondo frutto d’amore si chiama Brando ed è venuto alla luce nel 2019. Brigitta e Stefano si sono conosciuti quando hanno partecipato al programma televisivo Reality Circus.

Brigitta e Benedicta Boccoli, la partecipazione a The Couple dopo la perdita della madre

Brigitta ha deciso di mettersi alla prova a The Couple assieme alla sorella Benedicta. Le due donne sono molto unite e complici, nonostante abbiano caratteri differenti. Hanno cominciato la carriera nel mondo dello spettacolo insieme. Ad un certo punto hanno deciso di seguire strade diverse, seppur sono quasi sempre rimaste alquanto legate sia nella vita privata sia dal punto di vista lavorativo. Il quasi sempre è dettato dal fatto che in tempi non sospetti, nel loro rapporto, c’è stata qualche incomprensione e qualche tensione.

Di recente sono state colpite da un grave lutto. Hanno pianto la scomparsa della loro madre. Il tragico evento le ha riunite. Infatti si sono riavvicinate dopo essersi allontanate. Dopo anni, proprio grazie a The Couple, sono anche tornate insieme in tv.