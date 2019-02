Briga a Sanremo, domanda scomoda sulla Bertè: il cantante risponde con classe

Festival di Sanremo 2019: in che rapporti sono oggi Mattia Briga e Loredana Bertè

Domanda scomoda per Mattia Briga a Vieni da me. L’argomento? Loredana Bertè, con la quale il cantante si è scontrato più di una volta ai tempi di Amici. Indimenticabili le liti tra i due nel 2016, quando il rapper era un allievo di Emma Marrone nella Squadra Bianca. Oggi sia Briga sia Loredana sono in gara al Festival di Sanremo. È successo qualcosa dietro le quinte? C’è stato l’ennesimo scontro? Il collega di Patty Pravo si è limitato a rispondere con educazione e classe (e un grande sorriso) a Caterina Balivo: “La Bertè? La saluto con tanto affetto”. Parole che lasciano intuire che Loredana e Briga si stanno tranquillamente ignorando. Del resto hanno altro a cui pensare: Loredana è tra le favorite alla vittoria finale – sarebbe la sua prima vittoria sul palco dell’Ariston – mentre Briga cerca di dare il meglio di sé in questa prima esperienza sanremese.

Le parole di Mattia Briga sulla Bertè prima di Sanremo 2019

Già prima dell’inizio del Festival di Sanremo, Mattia Briga ha menzionato Loredana Bertè con serenità. “Ora saremo sullo stesso palco. Spero solo di riconoscerla, visto che cambia sempre colore di capelli! Battute a parte, mi piacerebbe salutarla civilmente. Almeno stavolta! La signora non è mai stata troppo carina ed elegante con me. Del resto non era lei che cantava “Non sono una signora”?”, ha detto a Davide Maggio il 30enne alla vigilia della kermesse musicale.

Cosa è successo tra Mattia Briga e Loredana Bertè

In passato Loredana Bertè è stata piuttosto dura con l’ex allievo di Amici. La sorella di Mia Martini l’ha definito “un figlio di papà, presuntuoso e incapace”.