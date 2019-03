Briga, il ricordo di Amici: le bellissime parole del rapper

Briga ricorda la sua esperienza ad Amici: il giovane cantante riserva bellissime parole al talent

Briga a Domenica In, in un’intervista con Mara Venier, ricorda il suo percorso ad Amici. Il cantante entra in studio proprio esibendosi con il brano Sei di mattina, con cui ha conquistato tutti durante la quattordicesima edizione del talent. Un ricordo bellissimo quello che il rapper ha del noto programma di Maria De Filippi, dove è riuscito a imparare davvero tantissime cose, non solo a livello musicale ma anche come persona. Lui stesso ammette di essere uscito dalla trasmissione “migliorato come uomo”. Mattia Bellegrandi non può, dunque, non avere un bellissimo ricordo di questa straordinaria esperienza. Il rapper ricorda, però, che ai tempi si vergognava a cantare. “Mi vergognavo a cantare, non ero sicuro”, sembra strano eppure sembra proprio che Briga avesse avuto dei problemi su questo punto di vita. A fargli notare questa situazione era stato il professore Enzo Cantagnoli. Mara ricorda anche come Loredana Bertè, durante il serale, sembrava non apprezzarlo molto. Infatti, tra loro ci furono diverse discussioni.

Mattia Briga: ecco con chi è rimasto in contatto dopo l’esperienza ad Amici

“Quello è stato vivere al di fuori della realtà, la prima cosa che ho iniziato e ho finito nei tempi. Sono uscito da là migliorato come uomo”, rivela Briga. Per la felicità dei fan, il giovane cantante continua a ricordare con grande felicità quel periodo. Sono tanti i telespettatori che hanno iniziato a seguirlo proprio quell’anno. Mara chiede poi a Mattia con quali ragazzi della Scuola di Amici è rimasto amico. Il rapper racconta di aver ancora un bellissimo rapporto con i due ballerini Cristian Lo Presti e Shaila Gatta. Non solo: il cantante ci tiene anche a precisare di aver mantenuto un bellissimo rapporto anche con la produzione del talent, che gli ha permesso di vivere un’esperienza incredibile. “Mi hanno messo davanti agli occhi tutti gli strumenti”, afferma il cantante.

Briga è fidanzato? Il cantante conferma che al momento è single

Briga ha raggiunto un grande traguardo nella sua carriera, prendendo parte al Festival di Sanremo 2019 insieme a Patty Pravo. È stata proprio quest’ultima a proporgli di duettare in Un po’ come la vita. Ma nella vita di Mattia c’è una donna? Ebbene, il cantante rivela di non avere una fidanzata, di non essere legato a nessuna in particolare. Sarebbero tante le ragazze che Briga frequenta e nessuna pare abbia assunto un ruolo centrale per lui.