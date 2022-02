Briga: “Io e Ari abbiamo contratto quella cosa che chiamiamo ‘il segreto’”

Mattia Bellegrandi, noto al grande pubblico con il nome d’arte Briga, e la moglie Arianna Montefiori sono stati di nuovo colpiti dal Covid. Ad annunciarlo, con un post alquanto curioso è stato l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi. Tramite un messaggio diramato su Instagram, l’artista ha inoltre detto che nelle prossime ore seguiranno aggiornamenti sulle condizioni di salute sue e della compagna. A corredo del post ha messo un paio di foto in cui si è immortalato a letto. Anche l’attrice ha informato i propri fan, sottolineando che al momento tutto è sotto controllo, eccezion fatta per “un po’ di acciacchi”.

“Io e Ari abbiamo contratto ancora una volta quella cosa che chiamiamo “IL SEGRETO”: perché non sai quando la prendi e poi non sai a chi la dai. Seguiranno aggiornamenti”. Così Briga nello spiegare ai suoi numerosi fan social di aver di nuovo a che fare con il coronavirus.

Sia lui sia Arianna erano già stati colpiti dal virus. La prima volta lo contrassero nel novembre 20220, nel corso della cosiddetta seconda ondata, quella che fece seguito al lockdown ‘duro’ di marzo e aprile 2020. In quel caso manifestarono alcuni sintomi quali febbre e indolenzimento, ma nulla che fece precipitare la situazione. Dopo essersi isolati, si negativizzarono, sconfiggendo la malattia.

A distanza di circa un anno dalla prima infezione dal Covid, il cantante oggi 33enne e l’attrice 27enne si sono promessi amore eterno. La coppia è infatti convolata a nozze il 18 dicembre 2021. Le fedi sono state scambiate in Vaticano, nella Basilica di San Pietro. L’amore è invece stato intrecciato due anni prima. Si sono conosciuti nel novembre 2019: da allora non si sono più lasciati e, anzi, nel giro di un paio d’anni sono saliti all’altare.

Chi è Arianna Montefiori, la moglie di Mattia Briga

Arianna Montefiori è nata a Roma il 19 luglio 1994 ed è un’attrice. Nonostante la giovane età, vanta già lavori di peso, avendo recitato in diverse fiction Rai. In particolare ha avuto ruoli in Che Dio ci aiuti, L’ispettore Coliandro, Don Matteo, L’isola di Pietro e Il paradiso delle signore. Nel 2016 è stata molto attiva anche a teatro negli spettacoli L’innesto – di Pirandello (regia di Marika Murri), Il crogiuolo – di Artur Miller (regia di Marika Murri), Si prega di non salire (regia di Kira Ialongo) e La moglie ebrea – di Brecht (regia di Kira Ialongo).