Briga e Arianna Montefiori hanno il Covid: Paradiso delle Signore a rischio?

Briga e la fidanzata Arianna Montefiori sono risultati positivi al Coronavirus. Dopo giorni di assenza dai social, la coppia è tornata su Instagram pubblicando una foto decisamente curiosa. Qualcuno infatti è andato a trovarli sotto casa e ha scattato una foto a Briga e Arianna affacciati al balcone. Non possono ricevere visite in casa, ma a distanza possono vedere amici e parenti. Ed è con questa foto che hanno annunciato di avere il Covid. Hanno postato entrambi la stessa foto con un messaggio molto simile. Si sono scusati per l’assenza di questi giorni e hanno spiegato che non sono stati presenti sui social perché positivi al Covid.

Come stanno? I due hanno avuto la febbre nei primi giorni, ma ora stanno meglio entrambi. Sono in isolamento domiciliare e stanno seguendo una terapia da casa. Briga non ha mancato di ironizzare con la sua fidanzata Arianna anche in questo momento. Il rapper di Amici di Maria De Filippi ha scherzato sui giorni che saranno costretti a passare sempre insieme. Ha scritto infatti che la sua fidanzata sta vivendo un sogno pensando ai giorni da poter passare chiusa in casa con lui, liberi da impegni che possono tenerli separati nell’arco della giornata. “Quante ne stiamo passando insieme, amore mio?”, ha aggiunto infine.

Arianna Montefiori ha scritto la stessa didascalia, ma con un finale diverso. Lei infatti ha detto che passano già molto tempo insieme, poi ha promesso che torneranno più forti di prima molto presto. Questo periodo insieme e questa situazione che stanno vivendo insieme li unirà ancor di più. Non dimentichiamo inoltre che Briga e Arianna hanno già capito di essere fatti l’uno per l’altra e presto si sposeranno.

Ma quale futuro per Il Paradiso delle Signore? Arianna infatti è uno dei volti della serie televisiva del pomeriggio di Rai Uno. Gli attori sul set di sicuro sono tenuti sotto controllo periodicamente, quindi se ci fossero altri positivi salteranno fuori. Ma i fan adesso si domandano che fine farà il personaggio di Arianna. Nel caso in cui la produzione fosse in possesso di sufficienti puntate in attesa del suo ritorno, allora non dovrebbero esserci problemi. Al contrario sarà necessario studiare un escamotage per Laura… Cosa si inventeranno, nel caso?