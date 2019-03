Briga si racconta: “Ho ricevuto tante avances da uomini, anche dai Vip”

Briga si racconta in occasione dell’uscita del suo ultimo singolo: “Quando sei popolare hai una fila di ragazze”

Mattia Briga, reduce dal suo debutto al Festival di Sanremo con Patty Pravo, è adesso tornato sulla scena con un nuovo singolo. Il brano racconta di quanto sia diventato complicato per lui gestire le relazione personali e amorose ma, come ha subito specificato, non è indirizzato alla sua ex fidanzata. Tante donne hanno affollato la sua vita, ha spiegato oggi il cantante a Leggo.it, ma adesso non sono soltanto i rapporti fisici ad interessarlo. “Quando sei popolare hai una fila di ragazze. Il risultato è un appagamento momentaneo e questo non basta”, ha dichiarato. “Oggi è più interessante incontrare una ragazza per strada”.

Mattia Briga confessa: “Ho ricevuto molte avances anche da personaggi dello spettacolo”

Mattia Briga, nella sua intervista, ha confessato anche di aver ricevuto diverse avances da quando è diventato famoso. “Anche da personaggi dello spettacolo”, ha poi aggiunto l’ex allievo di Amici. “Di fare i nomi non ci penso proprio. Dico solo che non c’è il confine dei ruoli”. Tra questi, quando gli è stato chiesto, Briga ha affermato che ci sono stati anche diversi uomini. Cui richieste di incontri e proposte, come ha affermato il cantante, sarebbero addirittura aumentate dopo la sua partecipazione a Sanremo con Patty Pravo.

Briga sogna l’amore ma svela: Fedele in amore? “Non sono riuscito ad esserlo”

Di sognare una famiglia tutta sua Briga lo aveva già detto prima della sua partecipazione a Sanremo. Unico problema? “Fedele in amore non sono riuscito ad esserlo molto, finora” aveva dichiarato il cantante a Vanity Fair. Oggi però, in merito all’eventualità di avere tante donne ma non essere legato a nessuna, Mattia ha ammesso: “Quando ne hai tante, ti viene il dubbio di trattarle come ‘autonoleggio’: fai il pieno di niente, nonostante abbia un’altissima considerazione delle donne”.