Briga conduttore di Stranger(s) Europe: “Mi vedrete un po’ Alberto Angela”

Briga diventa conduttore per la Rai, arriva Stranger(s) Europe

Briga diventa conduttore! Il rapper di Amici si appresta a cominciare una nuova avventura, stavolta televisiva e non musicale. Non è la prima volta che Mattia Briga si cimenta in progetti che non sono musicali, anche se pensiamo proprio che non abbandonerà mai il suo primo grande amore. Negli anni scorsi, e dopo aver concluso il percorso ad Amici di Maria De Filippi, Briga ha scritto un paio di libri. Il primo è stato Non odiare me, mentre il secondo si intitola Novocaina Una storia d’amore e di autocombustione. E poi lo abbiamo visto anche tra i mentori di Selfie – Le cose cambiano, il programma condotto da Simona Ventura. Adesso la Rai ha deciso di affidargli la conduzione di un nuovo programma, Stranger(s) Europe, ma non sarà da solo. Di cosa si tratta e dove andrà in onda? Stranger(s) Europe è la nuova trasmissione di Rai 4 che porterà in televisioni gli aspetti e le parti più bizzarre delle capitali europee.

Stranger(s) Europe, Briga emozionato: “Esperienza indimenticabile”

Briga nelle ultime ore ha scritto un post su Instagram per festeggiare questo suo nuovo progetto, e ne è molto elettrizzato. Queste le sue parole: “Sono felice di comunicarvi che sono stato scelto per condurre un programma fichissimo della Rai, insieme a Ema Stokholma, che si chiamerà ‘Stranger(s) Europe’. Ora siamo a Belgrado, in Serbia, e sto vivendo un’esperienza indimenticabile”. Dunque Briga e Ema Stokholma sono i conduttori di Stranger(s) Europe. Per avere un’idea del programma, leggete cosa ha scritto lui ancora nel suo post: “Mi vedrete un po’ nei panni documentaristici di Alberto Angela e imparerete a conoscere quel ragazzo che viaggiando ha costruito la sua vita, cioè io”. Un’emozione che va ad aggiungersi a tante altre già provate, come Sanremo (indimenticabile la gaffe della sua partner sul palco, Patty Pravo!).

Briga conduttore di Stranger(s) Europe, quando e dove andrà in onda

Dunque al momento i due conduttori stanno registrando in Serbia, ma nei prossimi giorni toccheranno altre tappe europee. Briga ha fatto sapere infatti che visiteranno anche Londra, Parigi e Praga. Stranger(s) Europe andrà in onda a partire dal 17 ottobre su Rai 4. “Grazie di cuore a Rai 4 e alla ‘Fish Eye’ per aver creduto in me e per avermi permesso di vivere tutto questo. Ci vediamo in Tv”, così ha concluso Briga il suo post.