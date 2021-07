Bridgerton, dramma per la scrittrice della saga: morti padre e sorella

Dramma per la scrittrice Julia Quinn che piange la morte del padre e della sorella, rimasti coinvolti in un incidente stradale mortale

Tragedia per Julia Quinn, scrittrice americana che è diventata celebre negli ultimi mesi per aver visto una sua creatura letteraria, Bridgerton, divenire popolare a livello globale grazie alla serie tv omonima targata Netflix. Suo padre e sua sorella sono deceduti in un drammatico incidente automobilistico. Steve Cotler, 77 anni, e Violet Charles, 37 – all’anagrafe Ariana Elise Cotler, di professione fumettista – sono morti lo scorso 29 giugno negli Usa, nello Utah. Ad aver perso la vita anche il cane di Violet, Michelle. La funesta notizia è stata data dalla stessa scrittrice attraverso un post divulgato sui social nelle scorse ore.

La dinamica dell’incidente risultato fatale per Steve e Violet, secondo il racconto reso dalla stessa scrittrice, ha avuto peculiarità che non hanno fatto altro che far aumentare l’amarezza di Julia. La tragedia infatti è imputabile a un’azienda di catering che non ha fissato il proprio carico nella maniera corretta su un camion e a un uomo che si è messo al volante palesemente ubriaco e non lucido. Di seguito il racconto della Quinn a riguardo dell’episodio che ha falciato suo padre e sua sorella ai quali era legatissima.

“Ho perso mio padre e mia sorella. Perché una ditta di catering non ha messo in sicurezza il proprio carico e delle borse di tela si sono rovesciate sull’autostrada. Perché un autista di pick-up si è messo alla guida nonostante il suo livello alcolemico nel sangue fosse quasi tre volte oltre il limite legale. Ho perso mio padre e non ho più mia sorella con cui potermi sfogare. E con la quale avevo appena finito di scrivere una graphic novel. Era dedicata a nostro papà. Sarà ancora dedicata a lui. Non sarà più una sorpresa, ma mi piace pensare che lui sospettasse che gliel’avremmo fatta. Ci conosceva così bene. Era nostro padre”.

Secondo quanto riportato da fonti statunitensi, l’incidente si sarebbe verificato nel momento in cui un camion ha perso il suo carico di borse; carico che è finito sull’autostrada. I veicoli che stavano transitando in quel momento, tra cui la Prius con a bordo Steve e Violet, hanno arrestato la loro corsa.

Una Ford F-250, invece, non si è fermata impattando violentemente la parte posteriore della Prius, che a sua volta è stata catapultata in avanti finendo contro una terza vettura le cui due persone a bordo sono rimaste gravemente ferite. Un’altra persona coinvolta nell’incidente è stata portata in ospedale con l’elisoccorso e in condizioni disperate. Il padre e la sorella della scrittrice di Bridgerton sono invece deceduti sul colpo. Per loro non c’è stato scampo. Il guidatore del pick-up non ha riportato gravi danni ma è stato arrestato in quanto trovato in stato di ebbrezza con un tasso di alcol tre volte superiore al limite consentito.