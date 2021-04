Bridgerton 3 e 4 si faranno: arriva l’annuncio di Lady Whistledown

Bridgerton si rinnoverà per la terza e la quarta stagione. Questo è l’annuncio che in questi minuti fa Lady Whitsledown e che sta raccogliendo l’approvazione del pubblico. La serie tv è uno dei prodotti ben riusciti della piattaforma di streaming di Netlix. Ambientata nel periodo della Reggenza inglese, che va dal 1811 al 1820, e asata sui romanzi di Julia Quinn, in pochissimo tempo è riuscita a conquistare milioni di spettatori, curiosi di scoprire cosa accade ai protagonisti episodio dopo episodio. Visto il successo riscosso, già era nell’aria l’arrivo di una seconda stagione, su cui è presto arrivata la conferma.

Ora gli spettatori hanno la certezza che potranno seguire la serie di genere sentimentale/drammatico ancora per altre due stagioni, la terza e la quarta. E a dare l’annuncio è proprio lei, la famosa Lady Whistledown. La scrittrice di gossip del Regno rivela la grande notizia attraverso il profilo ufficiale di Shondaland, la casa di produzione televisiva fondata e diretta da Shonda Rhimes.

“Sembra che abbiamo un annuncio piuttosto speciale, Bridgerton tornerà per le stagioni tre e quattro. Questo autore dovrà acquistare altro inchiostro… Cordiali saluti, Lady Whitsledown”

Questo è l’annuncio per Bridgerton 3 e 4. Sotto il post, tutti i fan della serie tv stanno condividendo la loro felicità per “la più gioiosa della notizie”. Lady Whistledown aveva già annunciato la seconda stagione, rivelando che il cast sarebbe tornato sul set nella primavera del 2021. Dunque, proprio in questi mesi gli attori stanno girando i nuovi episodi nel Regno Unito. Oltre questo ha dato un’importantissima anticipazione sulla seconda stagione.

Al centro della trama il pubblico troverà Anthony (Jonathan Bailey), il primogenito della famiglia Bridgerton. Questa notizia, però, ha spezzato il cuore di moltissimi fan. La serie è stata apprezzata, in particolar modo, per la love story dei due protagonisti Simon Basset (Regé‑Jean Page) e Daphne (Phoebe Dynevor). I fan, infatti, speravano di poter continuare a seguire le vicende legate a questa coppia.

È ormai certo che Page non sarà presente nella seconda stagione della serie tv. Ovviamente questo non può non sconvolgere i fan. Il Duca di Hastings ha conquistato proprio tutti, ma nei nuovi episodi non sarà al centro della scena. L’attore stesso ha spiegato che il suo contratto valeva per una singola stagione. Pertanto, aveva già messo in conto che non sarebbe tornato per un altro capitolo.

Pare che da parte della serie tv sia arrivata la richiesta a Page, che però avrebbe rifiutato di tornare sul set in quanto avrebbe intenzione di dedicarsi ad altre esperienze lavorative. Ora non resta che attendere l’arrivo della seconda stagione di Bridgerton, che gli spettatori guarderanno con la sicurezza che ci sarà ancora un seguito.