Bridgerton 2, riprese iniziate: quando esce e nuova attrice protagonista

Buone notizie per i fan di Bridgerton. In questi giorni sono ufficialmente iniziate in Inghilterra le riprese della seconda stagione. Da tempo si sussurrava di un primo ciak in primavera e ora la conferma è arrivata da uno degli attori del cast: Luke Netwon. L’interprete di Colin Bridgerton, fratello di Daphne, ha annunciato sui social network che “i ragazzi sono tornati in città” con tato di foto in compagnia di alcuni colleghi. I lavori andranno avanti fino all’inizio dell’estate.

Quando esce Bridgerton 2? Una data ufficiale non è stata ancora comunicata da Netflix. Ma dato il grande successo ottenuto con la prima stagione c’è urgenza di far uscire subito la seconda stagione. I nuovi episodi potrebbero dunque arrivare già a Natale 2021, a un anno esatto dal debutto del telefilm. In alternativa Bridgerton 2 potrebbe essere disponibile su Netflix a partire dai primi mesi del 2022.

Intanto nei giorni scorsi è stato svelato il nome della nuova protagonista: Kate Sharma. La donna che fa capitolare Anthony Bridgerton ha il volto dell’attrice Simone Ashley. Classe 1995, è un’attrice inglese di origini indiane. Prima di superare il provino per Bridgerton ha lavorato in alcuni film e serie tv seppur con ruoli minori. Il telefilm Netflix è indubbiamente un’esperienza importante per la carriera della Ashley.

La trama di Bridgerton 2 è incentrata sul romanzo di Julia Quinn Il visconte che mi amava, secondo romanzo della saga letteraria dei Bridgerton. Le nuove puntate raccontano le avventure amorose di Anthony Bridgerton, il fratello maggiore di Daphne. Il ragazzo, archiviata la relazione clandestina con la cantante d’opera, è finalmente pronto a cercare moglie e a mettere su famiglia.

L’attore Jonathan Bailey ha anticipato che Bridgerton 2 sarà più eccitante e sensuale, con più scene bollenti rispetto alla prima stagione. Nella trama anche tanti colpi di scena che coinvolgono altri due fratelli Bridgerton: Benedict ed Eloise.

L’idea dei produttori di Bridgerton è quella di creare otto stagioni così quanti sono i libri di Julia Quinn: ogni stagione sarà dedicata ad un membro della famiglia inglese.