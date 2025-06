Briatore: “Quanto do di paghetta a mio figlio, mai più con Gregoraci”

La paghetta mensile al figlio 15enne Nathan Falco, la ‘tomba’ sul matrimonio con Elisabetta Gregoraci e tanto altro: Flavio Briatore si è raccontato a ruota libera in una lunga intervista concessa al Corriere della sera. Da quando si è separato dall’ex moglie un mese sì e l’altro pure il gossip del Bel Paese sussurra di un possibile ritorno di fiamma. Non ci sarà nulla di tutto questo. Il manager piemontese stavolta è stato perentorio come non mai sul tema, affermando che lui e la Gregoraci non saranno mai più una coppia. Continueranno però ad avere ottimi rapporti e a frequentarsi da ex per il bene del loro frutto d’amore.

Flavio Briatore chiude al ritorno di fiamma con Elisabetta Gregoraci

Di recente, Elisabetta Gregoraci ha narrato che quando dormiva con Briatore, una volta che l’ex marito si era addormentato, gli prendeva il dito e gli sbloccava il cellulare per assicurarsi che fosse tutto sotto controllo. “Quando dormo possono pure operarmi a cuore aperto e non sento niente!”, ha commentato l’imprenditore. Poi la pietra sopra al matrimonio: “Lei è la madre di Falco, la cosa più importante che ho. Siamo stati bravi a mettere lui al primo posto, quando ci siamo lasciati: non saremo più una coppia, ma non smetteremo di essere i suoi genitori e di esserci l’uno per l’altra”.

Chi sperava in un clamoroso ritorno di fiamma può ora mettersi il cuore in pace. Non ci sarà alcuna reunion sentimentale. Anche perché entrambi hanno voltato pagina. La showgirl sarda, negli ultimi anni, ha anche avuto importante relazioni. Sulle faccende di cuore di Briatore, invece, tutto tace da tempo.

La paghetta mensile di Nathan Falco

Capitolo figlio. Nathan Falco, 15 anni, attualmente frequenta la Boarding School in Svizzera. Secondo il padre tale scelta lo renderà più preparato per affrontare il futuro che lo aspetta. Con orgoglio Briatore ha rimarcato che il ragazzo parla già quattro lingue. Inoltre ha sottolineato che è molto interessato all’andamento delle sue aziende. Laddove però dovesse decidere di fare una vita diversa, non avrà problemi ad accettare la scelta.

“Come imprenditore – ha riflettuto Briatore sempre parlando di Nathan falco – gli auguro di creare tanti posti di lavoro, perché il vero fallimento è dover licenziare. Ma se si rendesse conto di non volere troppa pressione addosso e di desiderare una vita normale, vorrei solo che trovasse il modo di essere felice. Non è obbligato a fare quello che faccio io“. E la paghetta? Quando lascia all’adolescente? “Mi sembra 500 euro al mese“, la risposta del manager. Dunque 125 euro a settimana. Non una cifra astronomica anche se c’è da scommettere che in tale budget non rientrano spese per vestiti e tutto il resto. Insomma, 500 euro al mese ‘netti’.

Le parole sulle ex importanti

Briatore è poi tornato nuovamente a parlare della sua vita sentimentale, affermando che Elisabetta Gregoraci è stata la donna più importante della sua vita. “Ma ho avuto altre relazioni importanti – ha aggiunto –. Una con Heidi Klum, dalla quale ho avuto una figlia, Leni, che vedo spesso: lei e Falco si vogliono bene”. E Naomi Campbell? “Una relazione molto chiacchierata. Ci vogliamo bene e siamo sempre in contatto”.

Inoltre Briatore è stato sposato anche con Nina Stevens e Marcy Schlobohm. Sulla prima ha spiegato che avrebbero dovuto comprendere che non poteva funzionare. “Con Mercy fu un gioco, non credo che quel matrimonio alle Isole Vergini sia mai stato registrato”, ha concluso.