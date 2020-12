Briatore pompiere sugli assembramenti Covid: è polemica, le dichiarazioni

Flavio Briatore veste gli inediti panni del ‘pompiere’ e lancia l’appello ai cittadini a rispettare le misure anti contagio in merito al coronavirus. Il messaggio è stato diffuso sulla sua pagina Instagram dopo che nel weekend appena trascorso in diverse città italiane si sono visti preoccupanti assembramenti in negozi, bar, vie e piazze. Gli episodi sono stati dettati dal fatto che da domenica 13 dicembre alcune regioni, tra cui Lombardia e Piemonte, sono tornate in ‘zona gialla’ e quindi hanno potuto dare il via ai commercianti ad aprire le attività rimaste chiuse nelle precedenti settimane. Ma che cosa c’è di sbagliato nelle esternazioni dell’ex marito di Elisabetta Gregoraci? Nulla, però…

“Queste sono immagini di questo weekend. Non dobbiamo dimenticare che non siamo ancora “fuori pericolo”. Non lasciamo che un weekend di shopping o la voglia di prendere un cappuccino in un bar rovinino i sacrifici fatti finora.” Così Briatore sul suo profilo Instagram. Immediata la reazione di centinaia di followers che da un lato hanno dato ragione al manager, dall’altro gli hanno ricordato che durante l’estate le sue posizioni in riferimento alla pandemia in corso sono state più ‘soft’. Un vero e proprio ‘tsunami’ di commenti con tono tra lo stupito e lo stizzito. In un amen è divampata la polemica.

In tanti hanno infatti ricordato che più volte l’imprenditore piemontese, nei mesi scorsi, ha dichiarato che le misure messe in atto dal governo non erano azzeccate e non facevano altro che ammazzare l’economia. Ora il dietrofront.

Mesi movimentati per Flavio Briatore

Sono stati mesi parecchio movimentati per l’uomo d’affari che in estate è stato una delle voci più critiche nei confronti dell’esecutivo, chiedendo a gran voce maggiore libertà d’azione ai gestori dei locali nonostante la pandemia. Poi ha contratto lui stesso il virus, finendo in ospedale. Fortunatamente è guarito dopo qualche giorno e, a oggi, ha superato brillantemente la malattia.

Infine si è ritrovato al centro del gossip per via della partecipazione dell’ex moglie, Elisabetta Gregoraci, al Grande Fratello Vip 5. Una situazione, quella relativa alla cronaca rosa, per nulla gradita al manager, come lui stesso ha esternato in diverse occasioni. Ora la conduttrice calabrese ha abbandonato il reality di Canale 5 e arriveranno tempi più tranquilli anche in casa Briatore sul fronte gossip.