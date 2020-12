Briatore furioso: arrivano pesanti offese al figlio, la reazione di Flavio

Il Briatore furioso. Il manager non è andato sul sottile nel rispondere a un fan che ha rivolto a suo figlio Nathan Falco (10 anni) delle pesanti offese sui social. Tutto si è svolto sotto a una delle ultime foto pubblicate su Instagram dall’imprenditore che si è ritratto assieme al suo frutto d’amore pronto per una partitella calcistica. Il follower in questione, in modo scriteriato e privo di qualsiasi etica, ha dato dell‘obeso al ragazzo, provocando l’ira di papà che non ha tardato a tuonare un sonoro “col…e”.

Un periodo per nulla semplice per Flavio che prima si è visto chiudere diverso locali per via delle pandemia, poi ha dovuto affrontare la battaglia contro il coronavirus (lotta vinta, oggi il manager è guarito ed è tornato in forma). Infine si è ritrovato al centro del gossip per via delle partecipazione della Gregoraci al Grande Fratello Vip.

Ora è tutto finito: Elisabetta ha abbandonato la Casa più spiata d’Italia per trascorrere il Natale con Nathan e indirettamente ha arrestato anche buona parte del vociferare scatenatosi sulla sua vita privata, passata e presente. Nella tempesta gossippara abbattutasi sulla conduttrice, come era prevedibile e come poc’anzi accennato, si è ritrovato anche Briatore. E non ha gradito un granché il can can venutosi a creare, come ha ammesso la stessa calabrese nell’intervista concessa a Verissimo nelle scorse ore.

La showgirl ha confessato all’amica Silvia Toffanin di essere stata un po’ “sgridata” dall’ex marito una volta tornata a casa dopo l’esperienza nel reality. In effetti che Briatore sia stata parecchio infastidito da alcune dichiarazioni strettamente private fatte da Elisabetta durante il suo percorso al GF Vip è stato reso noto diverse settimane fa.

Gregoraci, Briatore e il contratto post matrimoniale…

Si è molto chiacchierato anche di un presunto contratto post matrimoniale siglato dai due ex coniugi. Pare che in tale atto ci sarebbe scritto che la Gregoraci non potrebbe mostrarsi pubblicamente con altri uomini per un lasso di tempo non reso noto dalle indiscrezioni.

La faccenda è stata smentita dalla diretta interessata che ha dichiarato di non essere vincolata da alcun patto post matrimoniale. Chissà…