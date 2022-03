Briatore operato: “Avrò un periodo di immobilità”. Gesto della Gregoraci

Nelle scorse ore Flavio Briatore si è sottoposto a un intervento chirurgico di tenorrafia del tendine di Achille. L’operazione è stata eseguita martedì 29 marzo da una quotata equipe medica, ringraziata calorosamente dall’imprenditore piemontese che, tramite un post pubblicato sui suoi profili social, ha menzionato il Professor Piero Volpi, il Professor Herbert Schoenhuber, l’amico Alberto Zangrillo e tutto lo staff della Madonnina. Briatore ha inoltre reso noto che per un periodo non potrà muoversi autonomamente, sottolineando però che continuerà a lavorare e ad essere attivo sul fronte degli affari.

“Voglio ringraziare il Professor Piero Volpi, il Professor Herbert Schoenhuber, l’amico Alberto Zangrillo e lo staff della Madonnina per la bravura e professionalità. Tutto è andato bene e sto per essere dimesso. Adesso mi aspetta un periodo di immobilità ma continuerò a lavorare e a mantenermi attivo, come sempre!”. Così Flavio Briatore in un post diffuso lungo la mattinata di mercoledì 30 marzo. Poco dopo, in una Stories Instagram, ha ripreso il momento in cui ha lasciato la clinica in automobile.

Sotto al messaggio Instagram del manager si è fatta viva l’ex moglie Elisabetta Gregoraci, che ha piazzato due emoticon – un pollice con la punta rivolta verso l’alto e una faccina affettuosa -, segno di sostegno e vicinanza. A fare eco alla showgirl calabrese ci sono stati tantissimi altri utenti, che hanno augurato all’uomo d’affari il meglio e di riprendersi rapidamente.

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, l’equilibrio dopo la tempesta

Dopo la tempesta che ha provocato la fine del matrimonio, la conduttrice e il businessman hanno trovato un equilibrio per il bene del loro figlio, Nathan Falco. I due ex trascorrono parecchio tempo assieme, oltre a mostrarsi spesso in pubblico fianco a fianco per eventi e ricorrenze.

Non di rado Elisabetta segue l’ex marito nei suoi viaggi di lavoro in giro per il mondo. Una situazione che ha fatto gridare il gossip, in svariate occasioni, al ritorno di fiamma. In realtà, però, le cose stanno in maniera diversa…

La Gregoraci ha spiegato in alcune recenti interviste che non è ri-decollata la passione. Dall’altro lato ha evidenziato che con Briatore c’è profonda stima reciproca e atmosfera di famiglia. Per quel che riguarda un papabile nuovo amore, al momento tutto è in standby: “Eli” si dichiara single, in attesa che il principe azzurro trovi il suo indirizzo e bussi alla sua porta.