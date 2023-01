Briatore: “Il flirt con Barbara d’Urso? Ecco tutta la verità”

By

L’imprenditore, ex marito di Elisabetta Gregoraci, è stato pizzicato in compagnia della famosa conduttrice Mediaset

Flavio Briatore ha fatto chiarezza sulle pagine del settimanale Nuovo sulla sua situazione sentimentale. Di recente è stato pizzicato in dolce compagnia, quella della conduttrice Mediaset Barbara d’Urso. I due sono stati beccati dai paparazzi a cena – rigorosamente da soli – in un hotel di Milano. Dove, a detta di qualcuno, avrebbero trascorso anche la notte. Secondo Roberto Alessi, giornalista e direttore di Novella 2000, l’ex marito di Elisabetta Gregoraci e la dottoressa Giò si conoscerebbero da anni ma solo in queste settimane avrebbero deciso di approfondire la conoscenza.

Alla rivista diretta da Riccardo Signoretti Flavio Briatore è stato però perentorio:

“Una love story in corso tra me e Barbara d’Urso? Per quanto mi riguarda l’unico legame che ho ora è quello inossidabile con mio figlio Nathan Falco”

Una risposta simile è stata data da Barbarella a Tv Sorrisi e Canzoni: la 65enne ha ribadito che al momento i suoi unici amori sono i figli Giammauro ed Emanuele, avuti dall’ex compagno Mauro Berardi, e il pubblico che ogni giorno la segue fedelmente a Pomeriggio 5. Dunque, Briatore e la d’Urso si sono indubbiamente incontrati (le foto parlano chiaro) e hanno trascorso ore piacevoli insieme ma da qui alla nascita di una vera e propria storia d’amore ce ne vuole…

Dopo il divorzio da Elisabetta Gregoraci, firmato nel 2017, Flavio Briatore non ha più avuto relazioni importanti. Solo qualche passione fugace, come quella con Taylor Mega. Risale a un anno fa, invece, l’ultima love story di Barbara d’Urso, quella con il broker assicurativo Francesco Zangrillo.

Elisabetta Gregoraci ha un nuovo fidanzato

Decisamente diversa la situazione di Elisabetta Gregoraci. Dopo la separazione da Briatore e la breve relazione con Francesco Bettuzzi, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha ritrovato la serenità accanto al giovane imprenditore Giulio Fratini, ex fidanzato di Raffaella Fico e Roberta Morise.

I due si sono conosciuti in treno un paio d’anni fa ma solo la scorsa estate, complice alcuni amici in comune, si sono ritrovati e innamorati. Oggi Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini sono inseparabili e complici e il toscano, erede di una delle famiglie più importanti di Firenze, ha già conosciuto Nathan Falco, il figlio tredicenne della soubrette.