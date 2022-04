Briatore: “I giovani non vogliono lavorare” e svela quanto paga i dipendenti

By

“Quello che dice lo chef Alessandro Borghese è la verità: molti ragazzi cercano lavoro sperando quasi di non trovarlo”

Flavio Briatore e Alessandro Borghese sulla stessa lunghezza d’onda. L’ex marito di Elisabetta Gregoraci ha approvato in pieno le ultime affermazioni del noto chef e ristoratore, figlio dell’attrice Barbara Bouchet. Il conduttore di 4 ristoranti ha ammesso che è difficile trovare dipendenti giovani perché i ragazzi preferiscono trascorrere il weekend con gli amici anziché lavorare. E quando decidono di provarci, ha ribadito Borghese, spesso lo fanno con l’arroganza di chi si sente arrivato e pretendono di ricevere compensi importati pur senza alcuna esperienza alle spalle.

Dichiarazioni che sono molto piaciute a Flavio Briatore, del tutto d’accordo con Alessandro Borghese. L’ex team manager della Formula 1 ha assicurato al Corriere della Sera che quello che sostiene il presentatore corrisponde a verità:

“Molti ragazzi cercano lavoro sperando quasi di non trovarlo. Io lo vedo chiaramente: preferiscono il reddito di cittadinanza a un percorso di carriera. Anche quando il percorso glielo si offre, ben retribuito: pur garantendo stipendi adeguati e contratti a lungo termine, rifiutano”

“Il problema è il reddito di cittadinanza”

Flavio Briatore ha spiegato che nelle sue attività italiane ha difficoltà a trovare personale a differenza dei locali che possiede a Dubai e in Arabia Saudita. Secondo l’imprenditore sarebbe tutta colpa del reddito di cittadinanza, che spingerebbe i ragazzi a chiedere il sussidio anziché a rimboccarsi le maniche e intraprendere un percorso serio nel mondo del lavoro.

Il 72enne ha inoltre precisato che non prende più in considerazione chi si presenta al colloquio chiedendo la possibilità di avere i weekend liberi. Una richiesta decisamente poco idonea per chi vuole intraprendere un percorso nella ristorazione.

Flavio Briatore ha detto chiaramente nella sua ultima intervista:

“Il punto è che i ragazzi non hanno proprio la testa: si sono seduti, ambiscono a non lavorare, a prendere il reddito di cittadinanza. Ai miei tempi l’ambizione era diventare impiegato: adesso è prendere il sussidio”

Quanto guadagnano i dipendenti di Briatore

Flavio Briatore ha rivelato quanto guadagnano i dipendenti che lavorano nelle sue attività. L’uomo d’affari ha precisato che tutti vengono pagati, anche gli stagisti. Il contratto base parte da 1800-2000 euro e chi è bravo ha la possibilità di crescere, di fare carriera. Briatore ha assicurato che alcuni dei suoi collaboratori arrivano a guadagnare fino a 4-5-10 mila euro e oltre. Poi ha aggiunto:

“Io da giovane raccoglievo le mele per due soldi, e lo facevo con passione. Adesso l’obiettivo è opposto, non lavorare. Lo ripeto: colpa del reddito di cittadinanza, una vera catastrofe”

La soluzione, secondo Flavio Briatore, sarebbe lasciare il reddito di cittadinanza solo alle famiglie bisognose e bloccarlo per i giovani almeno da aprile a ottobre. Di recente l’imprenditore ha aperto una nuova pizzeria nel cuore di Roma.