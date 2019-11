Flavio Briatore e la fidanzata ventenne: ora parla Maurizio Costanzo

Briatore e la sua nuova fiamma, Costanzo: “Non credo si debbano sposare”

Maurizio Costanzo ha risposto ad una domanda un po’ particolare da parte di una lettrice della sua rubrica su Nuovo Tv. Il fulcro della questione era la relazione tra Flavio Briatore e la sua nuova fidanzata Benedetta Bosi. Tra i due ci sono quasi cinquant’anni di differenza e non è la prima volta che il pubblico si è chiesto se non fosse un po’ esagerato accettare una relazione di questo tipo. Maurizio Costanzo, dal suo canto, non è tanto favorevole a dare giudizi su qualcosa in cui ci sono di mezzo dei sentimenti ma è convinto che un semplice flirt tra i due non implichi un matrimonio alle porte o qualcosa di molto serio. Costanzo prende le parti di Briatore, sostenendo che la sua età gli permette di non prendere delle decisioni avventate.

Maurizio Costanzo su Briatore e Bose: “Flavio non è uno sprovveduto”

Flavio Briatore ha sconvolto tutto il pubblico quando è stato beccato dai paparazzi insieme ad una ragazza molto più giovane di lui. L’imprenditore, infatti, ha 69 anni – ad aprile sono 70 – mentre la giovanissima studentessa ne ha venti. Come può esistere una storia tra un uomo ormai così maturo come Briatore e una ragazza nel fiore degli anni? Maurizio Costanzo ha cercato di dare una risposta: “È difficile dare giudizi quando ci sono in mezzo i sentimenti. Come facciamo a valutare il rapporto di due persone che non conosciamo?”.

Costanzo difende Briatore e la sua nuova storia d’amore

“Sono fatti loro”, commenta il conduttore di Canale 5. Costanzo ha deciso di non schierarsi contro Briatore, a differenza di tanti altri: “Lui è un uomo maturo e non mi pare uno sprovveduto, quindi penso che saprà gestire un rapporto del genere”. Probabilmente il ritrovarsi in una storia simile, con Maria De Filippi ci sono più di 22 anni di differenza, gli permette di vedere la cosa da un punto di vista diverso rispetto a molte altre persone.