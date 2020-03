Briatore e Gregoraci, sempre più vicini e affiatati: parla Elisabetta, cosa è accaduto negli ultimi giorni

Flirt, storie mai ufficializzate, paparazzate e quant’altro. Da quando si sono lasciati, Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci sono stati chiacchieratissimi per la loro vita sentimentale da ex. Però, nessuna certezza e soprattutto nessuna storia che abbia lasciato davvero il segno. Insomma, nessun legame che veramente abbia fatto voltare definitivamente pagina a entrambi. Così, il settimanale Chi, si è messo sulle loro tracce, scoprendo che i due sono tornati affiatati e complici. Per ora nessuna sicurezza su un ritorno di fiamma, eppure sono diversi gli indizi che spingono a pensare che potrebbe esserci una clamorosa re-union tra l’imprenditore e la conduttrice.

“Avendo avuto un compagno così, chi viene dopo sente sempre il confronto”

I rapporti tra i due non sono mai stati recisi del tutto, anche perché, dopo la separazione, si sono ripromessi di far crescere il loro figlio Nathan Falco in un clima tranquillo e senza battaglie tra genitori, troppo spesso deleterie per i frutti d’amore. E infatti così è stato. C’è di più, cioè, come sussurra Chi, che “Briatore non abbia mai abbandonato il desiderio di tornare con la Gregoraci. E forse questo atteggiamento ha fatto presa e le ha impedito di staccarsi definitivamente. Su ogni suo passo lavorativo o sentimentale, aleggiava la presenza di Briatore”. Dal canto suo la conduttrice, circa ‘l’influenza’ di Flavio anche dopo l’addio, così ha dichiarato al magazine diretto da Alfonso Signorini: “Avendo avuto un compagno così, chi viene dopo sente sempre il confronto e questa cosa non mi aiuta”. Si arriva quindi ai giorni scorsi, quelli in cui i due ex si sono ritrovati a St.Moritz…

L’incontro tra Flavio ed Elisabetta a St. Moritz

Flavio è andato a sciare con Nathan, e domenica Elisabetta li ha raggiunti. “Sembrava il solito incontro formale, invece lei è rimasta con lui e il figlio alcuni giorni. Chi li ha seguiti dice che ci sono stati anche attimi di tensione nella coppia, ma poi tutto si è risolto”, scrive Chi che aggiunge: “Briatore ha sempre mostrato una vicinanza fisica alla sua ex, e lei sembra aver ceduto al suo abbraccio protettivo”. Pare che Flavio sia stato ripagato dalla sua tenacia che non sarebbe stata vana. Il ritorno di fiamma si avvicina?