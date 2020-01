Denny Mendez a gamba tesa sul caso Gregoraci: “Fu imposta da Briatore”

Caso esclusione Elisabetta Gregoraci da ‘L’Altro Festival, l’ex Miss Italia Denny Mendez sgancia la bomba sulla conduttrice e Briatore: “…Mi dissero che lei era stata imposta da Flavio. La ruota gira”. Retroscena scottante e confessioni

Si preannuncia un Festival di Sanremo roventissimo. La 70esima edizione è piena zeppa di polemiche prima di iniziare. Ce ne sono ancor più di quelle solite e consuete che ogni kermesse si porta appresso. Due i casi che stanno facendo baccano: le frasi di Amadeus su Francesca Sofia Novello e l’esclusione di Elisabetta Gregoraci da ‘L’altro Festival’. Denny Mendez, ex Miss Italia, nelle ultime ore ha aggiunto benzina sul fuoco su quest’ultima questione, sganciando una bomba sulla conduttrice e sul suo ex marito Flavio Briatore. Ma riavvolgiamo un attimo il nastro: Elisabetta ieri ha accusato Nicola Savino di averla fatta fuori dallo show con “prepotenza”, a “cose già fatte”…

“Io mi ricordo che nel 2002 mi successe una cosa simile ed eri tu protagonista di questo fatto”

“Ho letto le notizie dall’Italia: Elisabetta Gregoraci viene esclusa dal Dopo Sanremo (L’altro Festival, ndr). Purtroppo la vita non è facile per tutti cara Elisabetta…”. Un esordio che suona come un preludio denso di nubi plumbee. E infatti l’ex Miss Italia riversa forte pioggia sulla conduttrice attraverso il suo profilo Instagram: “Io mi ricordo che nel 2002 mi successe una cosa simile ed eri tu protagonista di questo fatto. Io ero andata a fare un’audizione per condurre Sipario (trasmissione di cronaca rosa che andava in onda su Rete4, ndr) ed era già tutto pronto per firmare il contratto”. La Mendez è un fiume: “A quei tempi il nostro amico Emilio Fede era direttore del tg. Alla fine, ohibò, decisero senza darmi spiegazioni, anche se io le chiesi al direttore e alla rete, che non sarei stata più io la conduttrice. E chi hanno messo a condurre? Te”…

La versione di Denny Mendez

“Capisco benissimo cosa significa quando ti tolgono una possibilità all’ultimo momento. La ruota gira. Per fortuna noi abbiamo altre possibilità, ma non è facile…” spiega sempre Denny che infine chiosa: “A quei tempi chiesi cosa era successo e mi dissero che la Gregoraci gli era stata imposta da Briatore. Io dico la ruota gira sempre”. Una dichiarazione che farà sicuramente discutere. Si attende la replica dei diretti interessati, Briatore e Gregoraci. Il Festival si fa rovente.