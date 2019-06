Briatore e Gregoraci insieme a Monaco: “Giorno importante per Nathan”

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci insieme a Monaco: “Giorno importante per Nathan Falco”. Le parole di mamma e papà

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si ‘ri-uniscono’ a Monaco, per stare vicini al figlio Nathan Falco che nella giornata odierna riceverà la Prima Comunione, nella cattedrale del Principato. Un giorno importante per il ragazzo dove naturalmente non potevano mancare né la mamma né il papà, nonostante la loro vita sentimentale abbia preso strade diverse. D’altra parte che la showgirl e l’imprenditore siano rimasti in buoni rapporti dopo la rottura non è un mistero, visto che in più occasioni hanno mostrato e detto di essere in ottimi contatti. Insomma, l’amore può finire, ma il rispetto e la stima possono continuare.

La Prima Comunione di Nathan Falco: i messaggi di Elisabetta e di Briatore per il figlio

“Oggi è uno dei giorni più importanti della tua vita… Ricevi il Sacramento della Comunione. Auguri amore mio e che Dio ti Benedica, sempre” ha scritto Elisabetta Gregoraci sul suo profilo Instagram, immortalando Nathan mentre siede nella cattedrale in attesa di ricevere la Prima Comunione. La stessa foto è apparsa sulla bacheca di Flavio Briatore. Una bella ri-unione familiare che documenta ulteriormente che, anche quando capitano incidenti di percorso sentimentali ai genitori, mamma e papà possono comunque essere presenti nello stesso momento nella vita dei figli, soprattutto durante occasioni importanti come la Prima Comunione.

Francesco ed Elisabetta, l’amore procede a gonfie vele: la paparazzata a Lampedusa

Negli ultimi giorni Elisabetta Gregoraci è stata pizzicata dal settimanale Chi al fianco del fidanzato Francesco. Lo scatto ha messo a tacere le voci di crisi – qualcuno aveva addirittura parlato di rottura – circolate nelle scorse settimane. La paparazzata divulgata dalla rivista diretta da Alfonso Signorini ha ritratto la coppia al largo di Lampedusa mentre si scambia un bel bacio, delle coccole e dei gesti romantici, segno che la passione scorre ancora forte. La Gregoraci frequenta l’imprenditore da gennaio 2018 dopo aver lavorato con lui in passato. La calabrese è stata infatti testimonial del marchio di cosmesi dell’attuale compagno.