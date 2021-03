Briatore e Gregoraci, c’è aria di famiglia (video): l’ex di Flavio commenta

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore riuniti per il compleanno del loro figlio, Nathan Falco, che il 18 marzo 2021 ha spento 11 candeline. La data è stata omaggiata a Montecarlo, con una festicciola, dove non è mancata una torta gourmet personalizzata a tema ‘Milan’. A partecipare al party, viste le restrizioni Covid, pochi amici intimi. La conduttrice calabrese ha pensato all’organizzazione dell’evento, ‘condito’ con palloncini, addobbi e T-shirt personalizzate. Un bel clima familiare che ha trovato il plauso di una ex celebre di Briatore, la top model Heidi Klum, che dall’imprenditore piemontese ha avuto una figlia nel maggio 2004.

Heidi, sotto al post pubblicato su Instagram da Flavio, ha piazzato una serie di emoticon entusiasti (torta, faccine festose, palloncini e simboli di baldoria), raccogliendo centinaia di like. Il rapporto tra lei e Briatore oggi è ottimo. I due hanno condiviso una relazione sentimentale nei primi anni 2000. Nel maggio 2004 hanno avuto una figlia, Helene Boshoven “Leni”. Prima del parto si consumò la rottura della love story.

Il 10 maggio 2005 Heidi si è sposata in gran segreto con il cantante Seal, in Messico. La coppia ha avuto tre figli: Henry (2005), Johan (2006) e Lou (2009). Nel dicembre del 2009, Seal adotta Leni, la figlia che la Klum ha avuto da Briatore. Sulla vicenda, in una intervista, Briatore ha spiegato come sono andate le cose. Leni, poco dopo la nascita, è stata accolta e cresciuta da Seal e da Heidi. Motivo? L’obbiettivo era quello di farla crescere in un clima familiare ed equilibrato:

“Leni è la mia figlia naturale, ma noi tre abbiamo serenamente convenuto che aveva più senso che la adottasse lui, perché un bambino deve crescere in una famiglia. Però la frequento e io, Seal e Heidi abbiamo un rapporto eccezionale”.

Sempre Briatore aggiungeva: “È nata quando ci eravamo già lasciati. Heidi viveva a Los Angeles, io a Londra, la distanza era diventata incolmabile. Potevamo sentirci al telefono due ore al giorno, ma non bastava e un neonato deve stare con la madre. Poi, Heidi si è messa con Seal e lui l’ha cresciuta”.

Briatore, Gregoraci e Heidi Klum oggi, tra amori naufragati e rapporti distesi

Briatore ed Elisabetta, oggi, come è noto non sono più marito e moglie. Tuttavia hanno mantenuto un rapporto di stima e affetto e spesso appaiono assieme in pubblico con il figlio Nathan Falco. Attualmente, sia Flavio sia la Gregoraci si dichiarano single, seppur da quando si sono lasciati non sono mancati spifferi gossippari che hanno parlato di liaison e flirt per entrambi.

Per quel che riguarda Heidi Klum, il matrimonio con Seal si è concluso nell’aprile 2012 (il divorzio ufficiale avviene nell’ottobre 2014). Nel settembre 2012 ha iniziato una relazione con il suo bodyguard, Martin Kristen, conclusasi nei primi mesi del 2014. Dal marzo dello stesso anno fino al settembre 2017 la top model ha avuto una stpria con il mercante d’arte Vito Schnabel. Dal 2018 si è legata con il chitarrista dei Tokio Hotel, Tom Kaulitz. La coppia è convolata a nozze nel febbraio 2019.