Nei giorni scorsi il magazine Diva e Donna ha pubblicato delle paparazzate con protagonisti Flavio Briatore e Barbara d’Urso. I due sono stati pizzicati in un lussuoso hotel milanese. Non sono entrati assieme nell’albergo, bensì separati, probabilmente per provare a tenersi lontani da occhi indiscreti. Missione fallita. Secondo Diva e Donna, il manager e la conduttrice di Canale Cinque hanno consumato una cena. Ciò che è accaduto dopo, a patto che sia accaduto qualcosa, non è dato saperlo. La ‘chicca’ gossippara ha rapidamente fatto il giro di giornali e riviste. Sia Briatore sia la d’Urso hanno preferito mantenere assoluto silenzio sulla questione, non commentandola. Chi invece lo ha fatto è un ex fiamma assai nota di ‘Barbarella’, vale a dire Stefano Bettarini.

L’ex calciatore della Sampdoria e della Nazionale azzurra ha pubblicato una Story Instagram sul suo profilo, rilanciando le fotografie di Diva e Donna. In sottofondo ha piazzato delle risate e una emoticon. Pure questa a mimare la risata a crepapelle. Dulcis in fundo, ha scritto “Cu’ cu…”, classica espressione ironica per indicare a qualcuno che è stato visto e beccato. Il gesto di Bettarini non è passato inosservato in quanto, con Barbara d’Urso, ha avuto una storia in passato, ma pure delle frizioni.

Stefano Bettarini e Barbara d’Urso: la liaison e la “lista della spesa”

Correva l’anno 2016 quando l’ex marito di Simona Ventura partecipò al Grande Fratello Vip 1. Su di lui, a un certo punto, si abbatté una bufera. Motivo? Chiacchierando fitto fitto con il pugile Clemente Russo, si mise a fare un poco garbato elenco delle donne con cui ha avuto dei rapporti. E tra questi emerse anche il nome di Barbara d’Urso. La vicenda gli attirò parecchie critiche.

Come reagì la presentatrice partenopea? Rispose indirettamente a Bettarini. Non lo nominò mai per nome, ma fuor di dubbio che si rivolse a lui quando, in uno dei suoi programmi, disse: “Gli uomini, quelli veri, non dovrebbero vantarsi delle loro conquiste e non fanno la lista della spesa”.

Quando ebbero una liaison il ‘Betta’ e ‘Barbarella’? Era il 2008 quando uscirono su Chi Magazine delle foto che li immortalarono mentre si scambiavano inequivocabili effusioni ed avvinghiamenti in macchina. Da sottolineare che sia l’ex calciatore (eccezion fatta per la “lista della spesa” al GF Vip 1) sia la d’Urso non hanno mai parlato apertamente del flirt avuto. Zero conferme, ma anche zero smentite.