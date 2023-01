“Barbara d’Urso e Briatore: notte insieme in hotel”

Barbara d’Urso di nuovo al centro del gossip. Dopo la fine della love story con il broker assicurativo Francesco Zangrillo la conduttrice di Pomeriggio 5 è stata beccata di nuovo in dolce compagnia. Non di una persona qualsiasi bensì del noto imprenditore Flavio Briatore. I due sono stati pizzicati dai paparazzi di Diva e Donna mentre entrano, rigorosamente da soli e cercando di non dare troppo nell’occhio, in un hotel di lusso di Milano, dove hanno anche cenato.

Stando a quello che si legge sulla rivista edita da Cairo Editore, Barbara d’Urso e Briatore avrebbe inoltre fatto il possibile per depistare i fotografi. Flirt in corso da nascondere o questioni lavorative da affrontare? L’attrice napoletana conosce da tempo l’ex team manager della Formula 1 così come l’ex moglie Elisabetta Gregoraci. In passato le due hanno pure condiviso qualche festa insieme ben documentata sui social network.

Al momento i diretti interessati non hanno ancora né confermato né smentito i pettegolezzi. Flavio Briatore si trova attualmente in Kenya, dove è volato dopo l’incontro con Barbara d’Urso. Con lui il figlio dodicenne Nathan Falco. Fino a pochi giorni fa era presente Elisabetta Gregoraci, ma dopo Capodanno la soubrette è fuggita a Dubai, per una vacanza romantica con il nuovo fidanzato Giulio Fratini.

Dopo il divorzio dall’ex concorrente del Grande Fratello Vip nel 2017, Flavio Briatore non è più riuscito a trovare un amore serio, stabile, duraturo. Tanti e diversi flirt senza troppa importanza come quello con Taylor Mega. Forse Barbara d’Urso è la donna giusta?

Lo stesso è accaduto a Carmelita, che è sola da tempo. Archiviato il tradimento dell’ex marito, il ballerino Michele Carfora, la presentatrice è stata single per un lungo periodo. Si è dedicata anima e corpo al lavoro, diventando nel giro di pochi anni una delle regine di Mediaset.

Lo scorso anno Barbara d’Urso ha vissuto un amore importante con Francesco Zangrillo ma la relazione, nonostante basi solide, non ha funzionato, complice l’indipendenza e la determinazione della star del piccolo schermo, che di recente è diventata pure nonna.