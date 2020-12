“Briatore blocca traffico a Milano su Rolls Royce” (video), ma non era lì

Continua a essere chiacchieratissimo su più fronti Flavio Briatore. Il manager nelle ultime settimane è prima finito nella bufera per alcune dichiarazioni controverse sul coronavirus, poi è stato ricoverato per il medesimo virus (oggi è guarito e sta bene), quindi si è ritrovato braccato dal gossip per la partecipazione al Grande Fratello Vip 5 dell’ex moglie Elisabetta Gregoraci, infine, ieri, è stato protagonista suo malgrado di un caso di cronaca milanese. Quest’ultimo però non appare come è stato descritto

“Smentisco assolutamente di aver bloccato il traffico a Milano, visto che a quell’ora ero felicemente nella mia casa di Montecarlo. E poi non vado in giro in Rolls Royce ma in Range Rover”. Così Briatore in una lettera indirizzata a Dagospia. Ma cosa è successo? Nelle scorse ore Il Corriere della Sera ha pubblicato un video in cui si vede una Rolls Royce posteggiata in mezzo a una strada nel capoluogo lombardo.

Il parcheggio avventato del veicolo ha provocato un ingorgo in quanto non ha permesso la circolazione per più di 5 minuti (mica poco se si è nel centro di una metropoli). Ne sono seguiti insulti e urla all’indirizzo dell’uomo che, in barba alle regole cittadine, ha innescato il disagio. Ma davvero si trattava di Briatore?

Rolls Royce blocca il traffico a Milano, ma a bordo non c’è Flavio Briatore

Il video è stato realizzato da uno dei presenti e, come sopradetto, ripubblicato dal Corriere e da altre testate che hanno individuato nell’uomo della Rolls Royce il manager piemontese. Peccato che a stretto giro l’ex marito della Gregoraci abbia detto di non essere neppure a Milano a quell’ora. L’episodio si è verificato intorno alle 17.45, in via Carducci, all’incrocio con corso Magenta, dove era già giunto sul posto un mezzo di intervento rapido dell’Atm per risolvere la situazione relativa al traffico.

Ma perché si è parlato di Briatore? Chi lo ha identificato, a quanto pare erroneamente? Il medesimo uomo che ha pubblicato il video poi divenuto virale. Infatti è stato tale cittadino a mettere in circolo la voce che il proprietario dell’auto di lusso che ha creato l’ingorgo fosse il noto imprenditore. Tuttavia sembra che ci sia stato uno scambio di persona.