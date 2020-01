Benedetta Bosi a Domenica Live: parla la presunta ex fidanzata di Flavio Briatore

Benedetta Bosi ha finalmente rotto il silenzio sulla sua presunta love story con Flavio Briatore. Dopo che le foto di Chi hanno fatto il giro dei portali di gossip e dei social network, la studentessa 20enne ha scelto Domenica Live di Barbara d’Urso per raccontare la sua verità. La giovane ha chiarito che tra lei e l’ex marito di Elisabetta Gregoraci non c’è mai stata alcuna storia d’amore. Solo una bella amicizia, che purtroppo oggi è giunta al termine per via del carattere troppo schietto e sincero della vivace Benedetta. Quest’ultima ha raccontato di aver conosciuto Briatore a Montecarlo, durante una cena alla quale erano presenti amici in comune. “Quella sera ci siamo subito trovati, è nata una bella sintonia. Due suoi amici mi hanno chiesto di andare con loro in vacanza in Kenya e dopo averne parlato con i miei genitori sono partita”, ha raccontato la ragazza.

Benedetta Bosi e quel bacio a stampo con Flavio Briatore

“Abbiamo fatto scalo a Roma, per questo ci hanno paparazzato lì. Ma abbiamo dormito in stanze separate. Bacio a stampo che è stato fotografato? Solo un gioco dopo una partita a bocce sulla spiaggia”, ha assicurato Benedetta Bosi a Domenica Live. La ventenne ci ha tenuto inoltre a chiarire che non vive a Milano in un appartamento di proprietà di Flavio Briatore. “Ci pensano i miei genitori a pagare l’affitto”, ha puntualizzato Benedetta, che studia Giurisprudenza all’Università Statale di Milano.

Briatore e Benedetta Bosi oggi non hanno più rapporti

“Questa amicizia non è andata in porto. Ora non ci sentiamo più, i rapporti tra di noi si sono freddati. Io dico le cose in faccia, non sto mai zitta. Dico quello che penso. Questo non a tutti piace e crea incomprensioni. Non è vero che lui mi ha lasciata con un sms: non siamo mai stati insieme. Dal punto di vista umano sono delusa: mi aspettavo qualche parola di difesa nei miei confronti, come ho fatto io, invece è sempre stato zitto”, ha sottolineato. Come replicherà Briatore?