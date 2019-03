Briatore: gli auguri al figlio e dolci parole per Elisabetta Gregoraci

Briatore festeggia il nono compleanno di Nathan Falco e invia un dolce messaggio all’ex moglie Elisabetta Gregoraci

Tanti auguri a Nathan Falco che oggi 18 marzo compie nove anni. Il figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore ha incassato sui social i teneri pensieri di entrambi i genitori. La conduttrice ha pubblicato un video affettuoso in cui ha mostrato diversi scatti del figlio, immortalato in dolci momenti. “9 anni di te, sei il mio regalo più grande. Buon compleanno amore mio. Sei tutta la mia vita”, il commento di Elisabetta a corredo del filmato. Non di meno Briatore che, nel fare gli auguri a Nathan, ha menzionato l’ex moglie: “Buon compleanno vita mia, tantissimi auguri dal tuo papà! Sei il mio orgoglio più grande! Oggi festeggiamo noi due con un piccolo party a casa… Mamma lavora, ti aspetta una festa più grande venerdì quando con la mamma festeggeremo tutti insieme!”

Briatore ed Elisabetta Gregoraci dopo la fine del matrimonio

Le parole del manager testimoniano che nonostante il matrimonio con la Gregoraci sia naufragato i rapporti post nozze sono civili e amichevoli. Il messaggio ha infatti dato un bel segnale, facendo intendere che anche se l’amore coniugale finisce, può comunque restare un legame d’intesa e affetto tra ex per il bene dei figli. In questo caso Nathan Falco che appena prima che scoccasse il suo compleanno ha ricevuto un messaggio intenso della madre, che poi, nella giornata odierna, ha anche pubblicato il video sopracitato. “Lunedì saranno 9 anni. Come passa il tempo. Qui ti aspettavo da quasi sette mesi…”

Le dolci parole di mamma: “Grazie per avermi insegnato ad amare in modo incondizionato”

“Ti custodivo dentro di me… quella che sarebbe diventata la persona più importante della mia vita“, ha scritto la Gregoraci, pubblicando una vecchia foto risalente al periodo in cui aveva un bel pancione. “Anche quando ho rischiato di perderti tu sei rimasto aggrappato a me dimostrando tutta tua forza. Grazie Nathan per avermi reso madre, per avermi insegnato ad amare in modo incondizionato, per rendermi felice ogni giorno e per il tuo grande amore. Ti amo la tua mamma”, ha concluso la showgirl, che dopo la fine del matrimonio con Briatore ha ritrovato l’amore tra le braccia di Francesco, anche lui imprenditore.