Rumor e retroscena, come da copione. L’ingresso di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip, vista la sua popolarità e il suo passato con Flavio Briatore, ha acceso ulteriormente la curiosità degli amanti della cronaca rosa attorno al programma Mediaset. A pochi giorni dall’entrata nella Casa più spiata d’Italia, il magazine Chi racconta un aneddoto interessante, riguardante l’ex marito. Pare che l’imprenditore, che oggi è tornato a una vita normale (si divide tra Monte Carlo e Milano) dopo aver lottato e sconfitto il coronavirus, non si sia gustato in diretta la presentazione nel reality di Elisabetta. Secondo quanto narrato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, il manager, quella sera, si trovava a Milano, più precisamente al ‘Baretto’. E non sarebbe stato solo, bensì “in dolce compagnia”. Lo spiffero aggiunte però che ha recuperato in seguito, guardando la registrazione dell’appuntamento televisivo.

Elisabetta Gregoraci rivendica con orgoglio la sua influenza su Flavio Briatore

Non trapelano solo curiosità esterne alla Casa più spiata d’Italia. Nelle scorse ore, infatti, è stata la stessa Gregoraci a parlare del’ex marito. Nonostante la separazione, lui, per lei, resta una “persona speciale”. Certo stargli al fianco non è stato facile e non lo è tutt’oggi in quanto è stato un “amore ingombrante, ma importante”. Elisabetta vede il bicchiere mezzo pieno, aggiungendo che con Briatore ha dato alla luce un figlio “meraviglioso“. E ancora, la showgirl calabrese è convinta di essere riuscita a dare all’ex “valori sani”. “Aveva tutto, ma erano solo cose materiali. Io gli ho dato un figlio e una famiglia, gli ho dato tutto”, conclude. Insomma, la showgirl, dalla serie date a Cesare quel che è di Cesare, rivendica con orgoglio e decisione le proprie scelte di vita e la propria influenza sull’ex partner, cercando di invertire la narrazione dell’immaginario collettivo che l’ha spesso vista ‘un passo indietro’ rispetto all’uomo d’affari.

Gregoraci e Fulvio Abbate, rapporti tesi al Grande Fratello Vip

Lo scrittore Fulvio Abbate, poco dopo il suo ingresso nello show, ha subito punzecchiato Elisabetta, sostenendo che non si sia esposta abbastanza. Persino è arrivato a dire che “è una larva”, per il basso profilo adottato nello show fino ad ora. Dal canto suo la Gregoraci, a colloquio con altri inquilini, ha definito Abbate una persona poco sincera.