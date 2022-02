Brian Austin Green aspetta un figlio dopo Megan Fox: chi è la fidanzata

Dopo l’addio con Megan Fox, Brian Austin Green è pronto a diventare di nuovo padre. L’ex interprete di David Silver in Beverly Hills 90210 ha già quattro figli, nati dal suo precedente matrimonio con la celebre attrice e da un’altra relazione. La fidanzata di Brian è Sharna Burgess, conosciuta negli Stati Uniti per aver presto parte a Dancing with the Stars, la versione americana di Ballando con le stelle. La ballerina è incinta e aspetta il suo primo figlio. La loro frequentazione è iniziato solo cinque mesi dopo che Green ha confermato la sua separazione dalla Fox, a cui è stato legato per circa dieci anni.

La coppia è stata fotografata alle Hawaii dove la bella Sharna mette in vista il suo pancione, felicissima di allargare la famiglia con l’attore. Mentre lui da dietro le tocca la pancia con dolcezza, si guardano sorridenti ed innamorati. E la notizia sull’arrivo di un altro figlio per Brian Austin Green giunge un mese dopo il fidanzamento di Megan Fox con Machine Gun Kelly, che formano coppia fissa da quasi due anni. Una fonte, circa un mese fa, ha rivelato a People che l’attore non nutre alcun rancore verso la sua ex moglie.

Lui e Megan hanno depositato la sentenza di divorzio il 15 ottobre e sarà presto finalizzata. Hanno deciso di mantenere, con grande maturità, un buon rapporto per i loro tre figli Journey River, Bodhi Ransom e Noah Shannon. “Sono rigorosamente co-genitori”, aveva aggiunto la fonte. Brian ora è felice a fianco della sua Sharna Burgess e ormai ha archiviato definitivamente la sua love story con Megan Fox.

Lo scorso mese di ottobre hanno celebrato il loro primo anniversario. L’attore scriveva su Instagram per l’occasione: “1 anno in cui mi ha accettato in un modo in cui non sono mai stato amato prima”. La ballerina aveva raccontato che il loro primo incontro è avvenuto in un bar, dopo del quale ci sono stati vari appuntamenti.

Brian Austin Green e Sharna Burgess nelle varie interviste sono sempre apparsi super complici e innamorati. La presenza di un figlio non potrà far altro che arricchire di più le loro giornate.

Lei è una danzatrice di liscio australiana di 35 anni e si è fatta conoscere al mondo quando aveva solo 15 anni, prendendo parte alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici nel 2000. Attualmente fa parte del cast del corpo di ballo professionista di Dancing With The Stars.