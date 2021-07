Brave and Beautiful: quante puntate sono e chi sono gli attori

Ecco svelato qualche dettaglio in più sugli attori e quanto dura la messa in onda della nuova dizi turca di Canale 5

Lunedì 5 luglio 2021 debutta su Canale 5 Brave and Beautiful, la nuova soap opera turca destinata a prendere il posto di Can Yaman e Ozgel Gurel in Mr. Wrong – Lezioni d’amore. La storia d’amore di Ezgi e Ozgur è stata infatti spostata al martedì in prima serata.

Cesur ve Guzel (titolo originale della soap) è uno dei fiori all’occhiello di Star tv, l’emittente privata turca fondata nel 1989. La casa di produzione è la Ay Yapim, una delle più importanti della Turchia e specializzata in drama. I suoi prodotti televisivi sono esportati in più di 80 Paesi in tutto il mondo, con riadattamenti per Europa, Russia, America e Sud America.

La nuova dizi turca ha tutti gli elementi per appassionare il pubblico televisivo italiano. Il protagonista della storia è Cesur, che torna a Kordulag. Lì fa un incontro inaspettato, infatti il giovane fa la conoscenza di Suhan. Scoppia subito la scintilla dell’amore tra i due, ma la loro storia non è facile e destinata a numerosi colpi di scena.

A mettersi di traverso in questa relazione saranno anche le rispettive famiglie. Un odio, il loro, che affonda le radici nel lontano passato. Per quanto tempo Brave and Beautiful terrà compagnia al pubblico televisivo di Canale 5? Quanti episodi sono?

Brave and Beautiful: numero puntate

Cesur ve Guzel, titolo originale della serie televisiva, è composta da 32 puntate. Si ricorda che le puntate turche hanno solitamente una durata superiore rispetto al riadattamento italiano. Infatti, mediamente ogni episodio messo in onda in Turchia dura da1 120 ai 140 minuti.

La serie tv è già stata trasmessa in Turchia dal 10 novembre del 2016 al 22 giugno del 2017. Ma quale la messa in onda in Italia? Nel riadattamento fatto da Mediaset, gli episodi si sono ridotti a circa 40 minuti di messa in onda. Tempi che, per forza di cose, hanno fatto più che raddoppiare il numero degli appuntamenti con la nuova dizi turca.

Il cast di Brave and Beautiful

Il ruolo del protagonista principale, Cesur, è affidato all’attore turco Kivanc Tatlitug. Il suo obiettivo è quello di tornare nel suo paese natio e vendicare la morte del padre. Per far ciò è disposto a tutto, anche a cambiare il suo cognome. Ma il destino lo mette sulla strada di Suhan.

La giovane è la protagonista femminile della narrazione. Bella ed intraprendente, la ragazza coltiva fiori, grazie ai quali crea della fragranze meravigliose. Interpretata dall’attrice Tuba Buyukustun, Suhan fa molto presto la conoscenza di Cesur e se ne innamora perdutamente.

Come in tutte le storie che si rispettino, c’è sempre il cattivo della situazione. In questo caso il personaggio spietato e senza scrupoli è Tahsin Korludag. Interpretato da Tamer Levent, Tahsin cerca di costruire un impero ed assicurare ogni bene per la sua famiglia. Ma deve ora vedersela con Cesur.

Erkan Avci interpreta il ruolo del fratello di Suhan, quasi del tutto ignorato dal padre fino a quando la moglie non rimane incinta. Devrim Yakut è invece Mihriban, la donna che un tempo fu partner di Tahsin. L’uomo però gli preferì un’altra donna.

Mihiriban nonostante tutto è diventata socia del Korludag, ma ha sempre coltivato in seno una certa invidia e voglia di vendetta. L’arrivo di Cesur in paese gli dà l’occasione di farla pagare al suo ex innamorato.