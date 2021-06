Brave and Beautiful, nuova serie turca su Canale 5: trama

By

Ecco svelata la narrazione della soap turca che prende il posto in daytime sulla rete ammiraglia Mediaset di Mr. Wrong – Lezioni d’amore

Brave and Beautiful è la nuova serie tv turca che sta per sbarcare su Canale 5. Il primo appuntamento è previsto infatti lunedì 5 luglio 2021 alle 14,45, fascia oraria precedentemente occupata da Can Yaman e Ozge Gurel con la soap opera Mr. Wrong – Lezioni d’amore.

Il titolo originale della nuova dizi di Mediaset è ‘Cesur ve Guzel‘. Un genere drammatico sentimentale destinato ad appassionare il pubblico televisivo italiano. La prima tv è stata in Turchia nel 2016. In tutto sono state prodotte 32 puntate, che nel riadattamento italiano sono diventate 96.

Ma qual è la trama di Brave and Beautiful? La narrazione della nuova commedia televisiva di Canale 5 racconta del personaggio di Cesur che, dopo aver lasciato Istanbul, torna al suo paese. Il suo viaggio però ha un motivo di vendetta.

Come sempre accade nelle soap, qualcosa sfugge alla volontà e ai piani del protagonista. Cesur infatti si innamora della figlia dell’uomo che ritiene responsabile della morte di suo padre. Suhan è una donna imprenditrice, molto legata alla sua famiglia.

Cesur e Suhan si frequentano e iniziano ad amarsi. Per Suhan sarà davvero difficile scoprire la verità sul padre. Il suo cuore ormai è diviso tra Cesur e la figura paterna, che ormai si sta sgretolando come un castello di sabbia.Nel giro di poco tempo le malefatte del padre porteranno Cesur e Suhan al centro di una faida familiare.

A farne le spese è la giovane profumiera che rischia di morire per mano di Riza. Suhan viene trasportata in ospedale, mentre Cesur ed il padre della ragazza organizzano un piano per neutralizzare il rivale. Dopo una serie di azioni rocambolesche, ricche di colpi di scena, si assiste ad un happy ending. Suhan dà alla luce il figlio di Cesur. La coppia rimane a vivere nella cittadina teatro della loro storia d’amore.

L’appuntamento è quindi per lunedì 5 luglio alle 14,45 su Canale 5. In alternativa è possibile rivedere le puntate in streaming collegandosi alla pagina ufficiale della soap sul portale Mediaset Play Infinity.