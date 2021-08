Brave and Beautiful anticipazioni dal 9 al 13 agosto 2021

Brave and Beautiful torna da lunedì 9 a venerdì 13 agosto con nuovi emozionanti episodi. L’appuntamento è sempre in daytime dalle 14,45 su Canale 5, subito dopo la soap opera Una Vita e prima di Love is in the air. Ecco le anticipazioni delle trame della prossima settimana.

Lunedì 9 agosto

Cosa c’entra Tahsin con l’agguato a Cesur? Banu è convinta che il padre di Suhan sia il vero responsabile del tentato omicidio di Cesur. Ma dopo aver indagato, quest’ultimo scopre che dietro all’imboscata non c’è il padre della donna che ama, bensì Bulent. Quindi decide di avere un confronto con lui.

Martedì 10 agosto

Le anticipazioni della puntata del 10 agosto di Brave and Beautiful svelano che Tahsin e i suoi uomini cercheranno ancora una volta di convincere Cesur del suicidio del padre. Il ragazzo però è forte delle sue idee e convinzioni, dunque proseguirà la ricerca degli assassini del padre.

Mercoledì 11 agosto

Tahsin vuole sbarazzarsi una volta e per tutte di Cesur. L’uomo ordina a Salih di manomettere l’auto del giovane, per procurargli così un incidente. La cattiveria del vecchio però sta per ritorcersi contro. L’uomo infatti non è a conoscenza del fatto che Cesur ha portato Suhan fuori città. La vettura esce di strada e rischia di esplodere.

Giovedì 12 agosto

Gli spoiler di Brave and Beautiful rivelano che nel sequel della narrazione Cesur e Suhan escono miracolosamente incolumi dall’incidente. I due decidono di passare la notte in un hotel nelle vicinanze. Cesur riesce a prendere la carta d’identità di Suhan e la dà a Rifat.

Venerdì 13 agosto

Mithat riesce nel suo piano diabolico. Suhan viene rapita infatti dai suoi uomini. La donna viene portata nell’officina di Rifat. Quest’ultimo però viene arrestato e portato in commissariato

Per conoscere il sequel della narrazione non rimane quindi che sintonizzarsi da lunedì 9 agosto alle 14,45 circa sulla rete ammiraglia Mediaset. In alternativa, per chi non potesse vedere la prima tv, potrà farlo in seguito e con comodo in streaming, sul canale web di Mediaset Play Infinity.

Sul portale infatti si trova la pagina dedicata all soap turca, dove si trovano tutte le puntate già andate in onda in Italia.