Brave and Beautiful anticipazioni dal 2 al 6 agosto 2021

Brave and Beautiful continua ad appassionare il pubblico televisivo di Canale 5. La complicata storia d’amore di Cesur e Suhan è destinata a complicarsi non poco, a causa di nuovi colpi di scena ed eventi inaspettati. Che ravvivano non poco la narrazione.

La soap opera con protagonisti principali Kivanc Tatlitug e Hatice Tuba Buyukustun non andrà in pausa estiva. La dizi torna quindi da lunedì 2 a venerdì 6 agosto alle 14,45 circa su Canale 5 con nuovi imperdibili episodi. Vediamo insieme cosa succede nelle prossime puntate.

Lunedì 2 agosto

Dopo l’annuncio delle nozze a sorpresa di Tahsin e Adalet, Suhan decide di tornare a casa. Inasprendo così i rapporti, già precari, con il padre. Quest’ultimo però decide di andare da lei a Istanbul per spiegarle che l’amore con la sua nuova moglie non è nato da poco. Anzi.

Adalet non ha secondi fini. Il suo amore per Tahsin è sempre stato vero e sincero. Suhan sembra convincersi delle parole del padre e decide di tornare a casa.

Martedì 3 agosto

Cesur deve vedersela con un nuovo problema. Attirato nella trappola organizzata da Cahide viene ferito da Turan. Nel frattempo Tahsin e gli uomini di Mihtat lo aspettano ad Istanbul.

Mercoledì 4 agosto

Suhan scopre la vertià sul conto di Cesur. La donna viene a conoscenza della vera identità dell’uomo. Il che la porta a pensare che l’avvicinamento di Cesur nei suoi confronti non sia stato del tutto spontaneo e naturale. Piuttosto sia stato dovuto a qualche piano contro Tahsin.

Giovedì 5 agosto

Suhan ha un confronto molto duro con il padre. Quest’ultimo le ha celato tante, troppe cose. Adesso a venir meno è la fiducia. Suhan infatti non crede più a suo padre. Nel frattempo Kemal e Cesur cercano informazioni su Mithat e scoprono che risponde sempre e solo ad un uomo: Tahsin.

Venerdì 6 agosto

Cesur omaggia Suhan con una splendida poesia. Parole speciali, che furono scritte per prime da suo padre per sua madre. Insomma un ricordo molto caro di famiglia. Ma come sempre accade nelle soap, la felicità dura molto poco. A rompere l’idillio ci pensa infatti la polizia, arrivata per arrestarlo.