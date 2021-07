Brave and Beautiful, anticipazioni dal 26 al 30 luglio 2021

Brave and Beautiful torna da lunedì 26 a venerdì 30 luglio 2021 con nuovi emozionanti appuntamenti. L’appuntamento rimane invariato, infatti la messa in onda è prevista per le 14,45 su Canale 5 subito dopo l’ormai storica soap opera americana Beautiful e la spagnola Una Vita.

Cosa accadrà nelle prossime puntate a Cesur e Suhan? A svelarlo sono come sempre le anticipazioni delle puntate turche, che già sono andate in onda in Turchia. Suhan fa un inaspettato colpo di testa. E questo la porta a condividere con Cesur un momento molto particolare.

Lunedì 26 luglio

Fugen ha delle difficoltà e mentre si trova nel bosco perde la strada per tornare indietro. Ma fortunatamente arriva qualcuno in suo soccorso. Tahsin, infatti, non solo la trova ma la porta anche a casa di Cesur. Accade qualcosa di inaspettato durante il matrimonio di Sirin e Kemal. Qualcuno viene accusato di essere un assassino.

Martedì 27 luglio

La gravidanza di Cahide prosegue, ma qualcosa mette la donna in allarme. Kohran invita Hulya a casa per prendersi cura di Cahide. Quest’ultima però non la prende bene e mette subito le cose con la nuova arrivata, invitandola a non fare passi falsi.

Mercoledì 28 luglio

Cesur trova un accordo economico con i contadini vessati da Tahsin, quindi compra le loro terre. Successivamente, l’uomo informa gli altri soci dell’acquisto, dicendo loro che servono per la produzione dell’olio di semi di zucca.

Giovedì 29 luglio

Tahsin ha preso la sua decisione circa il matrimonio. La sua sposa è Adalet. Una decisione che divide però i membri della sua famiglia. Non tutti, infatti, vedono di buon occhio la situazione. Suhan decide di lasciarsi andare – almeno per una volta – e di ubriacarsi. Ma non è sola. Al suo fianco c’è Cesur.

Venerdì 30 luglio

Dopo il matrimonio con Tahsin, Adalet cerca in tutti i modi di riconciliarsi con Suhan. Bulent scopre che Hulya non è riuscita a trattenere il suo segreto. Infatti, ormai, Turan sa che il figlio che aspetta Bulent è suo. Cosa decide di fare ora Turan?

Per scoprire come prosegue il sequel della narrazione non rimane che collegarsi dal lunedì al venerdì dalle 14,45 su Canale 5. In alternativa è possibile rivedere tutti gli episodi – già andati in onda in Italia – in streaming. Come fare? Facilissimo. Bisogna cercare su internet il portale di Mediaset Play Infinity.

Una volta che si è aperta la homepage occorre digitare il titolo della soap nell’apposito spazio di ricerca. Quindi apparirà la pagina ufficiale dedicata alla soap opera turca. In alternativa si può scaricare l’app di Mediaset Play sul proprio smartphone.