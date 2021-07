Brave and Beautiful anticipazioni dal 19 al 23 luglio 2021

La nuova soap opera turca Brave and Beautiful torna con nuovi emozionanti appuntamenti da lunedì 19 a venerdì 23 luglio 2021. L’appuntamento con la dizi è sempre alle 14,45 circa su Canale 5, la serie tv infatti ha preso il posto di Mr. Wrong – lezioni d’amore.

Mentre cresce l’attesa per il gran finale della soap con protagonisti Can Yaman e Ozge Gurel – prevista per martedì 20 luglio in prima serata su Canale 5 – i telespettatori si stanno sempre più affezionando a Cesur ve Guzel (questo è il titolo originale di Brave and Beautiful).

Qui di seguito le trame, i riassunti e le anticipazioni del sequel della narrazione dell’avvincete serie televisiva relativi alla prossima settimana di programmazione. I due protagonisti, infatti, devono affrontare nuovi problemi ed eventi inaspettati.

Lunedì 19 luglio

Cesur accetta l’invito a cena di Tahsin. Questa è l’occasione perfetta per radunare tutta la famiglia e parlare di affari. Nel frattempo Sirin e Kemal prendono una decisione importante. Dopo tanto tergiversare, i due decidono finalmente il giorno in cui sposarsi.

Martedì 20 luglio

Crescono i sospetti di Suhan. La giovane protagonista di Brave and Beautiful nutre forti dubbi sulla sincerit di Cesur e Rifat. Dopo aver fatto fare delle ricerche, scopre un’amara verità. Il passato di Rifat torna nuovamente a galla: l’uomo, infatti, è un ex poliziotto congedato con disonore.

Mercoledì 21 luglio

Tahsin scopre che nelle terre che ha venduto a Cesur sono state rinvenuti forti quantitativi di oro. L’uomo è fortemente adirato per questo motivo, così se la prende con Koran e Bulent. I due infatti hanno mal consigliato l’imprenditore.

Giovedì 22 luglio

I colpi di scena vivacizzano non poco questa puntata. Cahide riceve le confidenze di Hulya. Quest’ultima gli ha rivelato di aver fatto una soffiata alla polizia. La verità sta venendo a galla. Ora tutti sanno che ad uccidere il dottor Nadim è stato il padre di suo figlio.

Venerdì 23 luglio

Cesur ospita a casa sua madre, quindi avvia una partecipazione societaria con Tahsin. Nel frattempo fervono i preparativi per le nozze di Kemal e Serin.

Chi non potesse vedere la prima tv dei prossimi episodi di Brave and Beautiful, può rivedere le puntate comodamente in streaming. Bast collegarsi al portale web Mediaset Play Infinity, quindi cercare la pagina ufficiale della dizi turca.

Lì si trovano non solo tutti gli episodi già messi in onda, ma anche alcune curiosità sulla serie televisiva turca.