Brave and Beautiful anticipazioni dal 6 al 10 settembre 2021

Suhan non ha più fiducia in Cesur, mentre quest’ultimo cerca di far parlare una volta e per tutte Tahsin

Brave and Beautiful torna con nuovi imperdibili appuntamenti da lunedì 6 a venerdì 10 settembre 2021 alle 14,45 su Canale 5. Svelate le anticipazioni delle trame delle puntate inedite della soap opera turca che ha tenuto compagnia ai telespettatori italiani per tutta l’estate.

Lunedì 6 settembre

Si torna a parlare di Cesur e della sua ricerca di verità riguardante la morte del padre. L’uomo riceve i risultati dell’autopsia sulla salma del padre. Hasan non morì per cause naturali, ma perché qualcuno lo uccise sparandogli un colpo di pistola.

Martedì 7 settembre

C’è qualche problema nel computer del procuratore Serhat. L’uomo comprende che il suo pc è hackerato. Suhan riceve una lettera da parte di Riza. La donna decide di rimanere a Istanbul. Nel frattempo Hulya si reca in visita da Cahide, che dimostra un comportamento alquanto anomalo.

Mercoledì 8 settembre

Durante la fiera di Korldag, Suhan vede dei movimenti strani. Cesur si allontana e sale a bordo della sua auto. La donna, incuriosita, lo segue. Dove sta andando il suo amato? Con grande sorpresa della figlia di Tahsin, Cesur si dirige sul luogo dove è morta la madre.

Giovedì 9 settembre

I festeggiamenti per la fiera del paese sono anche l’occasione per stemperare le tensioni e mettere da parte i rancori. Almeno questo è quello che vorrebbe Adalet, che cerca di fare un gesto distensivo nei confronti di Mihriban. Ma la tensione invece cresce tra Tahsin e Cesur.

Quest’ultimo è sempre convinto che l’uomo sia il reale colpevole della morte della madre. A causa di ciò Cesur, dopo aver saputo della liberazione del padre di Suhan, perde la testa e sequestra l’anziano. Stavolta deve dire tutta la verità ed ammettere le sue colpe.

Venerdì 10 settembre

Suhan si reca all’officina di Rifat. Grazie alle telecamere di videosorveglianza interne all’edificio, Cesur si accorge della presenza della donna. Incuriosito chiama subito Riat per avere qualche dettaglio in più circa quella strana visita. Lei non si fida più di Cesur e i due sono destinati ad avere ulteriori scontri.

L’appuntamento con Brave and Beautiful è da lunedì 6 settembre a venerdì 10 settembre dalle 14,45 in poi. La soap opera turca prende infatti il testimone da Beautiful e Una Vita. Per chi non potesse vedere le prime tv della telenovela, lo può fare in un secondo momento.

Come? Niente paura, Mediaset ha pensato a tutto. Basta andare sul portale web del Biscione e cercare la pagina ufficiale dedicata alla soap turca. Una volta aperta si troveranno tutte le puntate andate già in onda in Italia. In aggiunta ci sono anche delle videoclip e delle curiosità sulla soap.