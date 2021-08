Brave and Beautiful anticipazioni dal 30 agosto al 3 settembre 2021

Brave and Beautiful torna con nuovi episodi da lunedì 30 agosto a venerdì 3 settembre alle 14,45 su Canale 5. Gli spoiler delle puntate ruche della soap opera svelano che è in arrivo un nuovo personaggio. Di chi si tratta? Del procuratore che potrebbe aiutare Tahsin a farla franca.

Lunedì 30 agosto

Nella puntata di inizio settimana di Brave and Beautiful Cesur consegna al nuovo procuratore la copia di ciò che è stato registrato dalla telefonata di Rifat. Chiamata che fu fatta prima dell’incidente e della fuga di Riga. Suhan e Mihriban parlano della lettera di Riza.

Lettera che è scomparsa misteriosamente. Ma cosa conteneva di così importante? La situazione però mette in allarme Adalet, che da questa situazione potrebbe avere delle ripercussioni. La situazione si complica e cresce il timore che la verità possa essere scoperta.

Martedì 31 agosto

La preoccupazione di Adalet cresce ora dopo ora, mentre Cesur è convinto che il perfido Tahsin sia riuscito nuovamente a sottrarsi alle sue responsabilità e alla giustizia. Il colloquio tra il padre di Suhan ed il nuovo procuratore suscita molti dubbi. Nel frattempo alla tenuta si deve far fronte ad una nuova emergenza, che potrebbe mettere in pericolo tutti.

Mercoledì 1° settembre

Dopo essere riuscito a far irruzione nella tenuta, Can minaccia con la pistola di uccidere Tahsin. Quest’ultimo rischia davvero di morire. Ancora una volta è Cesur ad essere nel posto giusto al momento giusto. L’uomo, infatti, è determinante nello sventare il pericolo e salvare la vita al suo acerrimo nemico.

Giovedì 2 settembre

Riza è di nuovo in circolazione. Adalet è sempre più in agitazione a causa di ciò. Le indagini forensi potrebbe smascherare una volta e per tutte la donna. Tahsin viene rilasciato grazie alla confessione di Mutlu. Suhan ha una nuova discussione con Cesur a causa del padre.

Venerdì 3 settembre

Cesur ha in suo possesso una parte della lettera lasciata da suo padre. La porta da Suhan chiedendole di ritrovare l’altra metà. L’uomo è convinto che il padre della ragazza sia in possesso della parte mancante della lettera. Per scoprire se è veramente così non rimane che vedere le prossime puntate di Brave and Beautiful.

L’appuntamento con la soap è tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 14,45 alle 15,30, quando si passa il testimone all’altra serie tv turca di grande successo Love is in the air, con protagonisti Kerem Bursin e Hande Erçel. Per chi non potesse vedere la messa in onda della prima tv, niente paura, lo si può fare in altro modo.

Le puntate di Brave and Beautiful si possono rivedere comodamente in streaming collegandosi al portale Mediaset Play Infinity. Nell’apposita pagina dedicata alla soap si trovano infatti tutti gli episodi già messi in onda in Italia ed alcune curiosità sulla soap.