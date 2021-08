Brave and Beautiful anticipazioni dal 23 al 27 agosto 2021

Brave and Beautiful è pronto a stupire ed emozionare i telespettatori di Canale 5 con nuovi episodi da lunedì 23 a venerdì 27 agosto. La soap opera turca è in onda sempre dalle 14,45 circa alle 15,30 sulla rete ammiraglia Mediaset, prima di lasciare il posto a Love is in the air.

Le anticipazioni delle prossime puntate della dizi svelano che Cesur e Suhan dovranno ancora una volta vedersela con intrighi inaspettati. Il loro amore è così forte da superare ogni ostacolo? Per scoprirlo non rimane che guardate le prossime puntate.

Lunedì 23 agosto

Cesur è sempre più intenzionato a mostrare al mondo la vera faccia di Tahsin. Il padre della sua amata Suhan non è infatti l’uomo che ha fatto credere di essere in questi anni. La questione dei quadri potrebbe arrivare in tribunale e smascherare una volta e per tutte le malefatte dell’uomo.

Martedì 24 agosto

Suhan nutre ancora dei dubbi sulla sincerità di Cesur. Nel frattempo sia Tahsin che i suoi soci vengono tutti indagati. La situazione diventa quindi molto effervescente e tesa. Riza decide di prendere carta e penna e scrivere una lunga lettera a Cesur.

Mercoledì 25 agosto

Il riassunto della puntata odierna svela che Tahsin deve tener testa a nuovi eventi inaspettati. Mihriban si allea con Cesur per convincere i contadini a ribellarsi. Questi ultimi sono da anni costretti a subire i soprusi del padre di Suhan, ma ora le cose sono cambiate.

Giovedì 26 agosto

Divampa un incendio alla tenuta dei Korludag. Ci vogliono tante braccia per spegnere il focolaio che ora minaccia di distruggere la dimora. Sulent, Kemal, Sirin e Kohran fanno di tutto per cercare di spegnere le fiamme e scongiurare il peggio. I sospetti ricadono tutti su Cesur.

Venerdì 27 agosto

Riza viene trasferito al penitenziario, ma un veicolo colpisce all’improvviso la vettura blindata della polizia penitenziaria. Per sapere cosa succede a Riza non rimane quindi che guardare l’ultimo episodio settimanale di Brave and Beautiful.

Tutti gli appuntamenti di Brave and Beautiful possono essere rivisti comodamente in streaming. Come? Basta collegarsi al sito Mediaset Play Infinity. Dopo aver cercato la pagina ufficiale dedicata alla dizi turca, potrete scegliere di rivedere la soap dall’inizio oppure selezionare solo le puntate da guardare.