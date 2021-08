Brave and Beautiful anticipazioni dal 16 al 20 agosto 2021

Brave and Beautiful torna con nuovi episodi da lunedì 16 a venerdì agosto 2021 sempre alle 14,45 alle 15,30 circa su Canale 5. La storia d’amore di Cesur e Suhan è destinata a complicarsi, i due infatti devono vedersela con pericoli e colpi di scena.

Lunedì 16 agosto

Il rapimento di Suhan viene sventato da Cesur. L’uomo infatti riesce a liberare la sua amata. Quest’ultima apprende che ancora una volta dietro alle sue disavventure c’è sempre la mano malefica del padre. Per fargliela pagare la donna chiede quindi a Cesur di organizzare un finto matrimonio. Come la prende Tahsin?

Martedì 17 agosto

Cesur e Suhan si apprestano a dire il loro fatidico si. Sebbene l’idea di questo finto matrimonio nasca solo per andare contro al padre della ragazza, per i protagonisti di Brave and Beautiful in realtà è una cosa molto ben voluta. Solo che non riescono ad ammetterlo apertamente.

Mercoledì 18 agosto

La malvagità di Tahsin non ha limiti né misura. L’uomo non ha digerito la decisione della figlia di sposare il suo acerrimo nemico. Il padre di Suhan è più che mai deciso a dare fastidio in tutti i modi alla neo coppia di sposi. Da qui la decisione di tagliare la luce e l’acqua alla tenuta. Nel frattempo Cahide convince Korhan che a provocare l’incidente a Suhan sia stato proprio il suo novello sposo.

Giovedì 19 agosto

Bulent vuole capire come abbiano fatto Cesur e Suhan a scappare. Da qui la decisione di recarsi alla fattoria, dove fa una scoperta inaspettata. Si scopre infatti che ad aiutare i due protagonisti della narrazione è stato un passaggio sotterraneo.

Venerdì 20 agosto

Le anticipazioni delle puntate turche ci preannunciano che la puntata di fine settimana di Brave and Beautiful è destinata ad emozionare i telespettatori. In preda alla disperazione e stanca delle malefatte del padre, Suhan distrugge tutte le sue creazioni in laboratorio. Ad andare ancora una volta in suo soccorso è Cesur.

Per conoscere qual è il seguito della narrazione non rimane quindi che collegarsi da lunedì a venerdì sulla rete ammiragli Mediaset subito dopo Una Vita e prima dell’altra soap opera turca Love is in the air. Per chi invece non potesse guardare la prima tv, lo può fare in un secondo momento in streaming.

Per farlo, basta collegarsi al portale web Mediaset Play Infinity, quindi cercare la pagina ufficiale di riferimento della dizi turca. In questo spazio si trovano non solo tutti gli episodi già messi in onda, ma anche alcune curiosità e anticipazioni sulla serie televisiva.