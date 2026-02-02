Brando Ephrikian rompe il silenzio sulle accuse di violenza di Raffaella: la sua verità

Brando Ephrikian rompe il silenzio dopo le accuse fatte da Raffaella Scuotto. I due ex volti di Uomini e Donne sono decisamente ai ferri corti e non hanno intenzione di fermarsi, con gli attacchi reciproci. A dare inizio al tutto è stata l’ex corteggiatrice, che ha deciso di svelare una sua versione sulla relazione avuta con l’ex tronista alquanto sconvolgente. Infatti, la ragazza di origini napoletano, che da poco si è trasferita a Milano, ha parlato di violenza fisica e psicologica.

Ed ecco che Brando ha deciso di non restare più in silenzio di fronte alle pesanti accuse ricevute da Raffaella, con la quale ha visto naufragare la loro love story la scorsa estate. Già nei mesi scorsi è stato al centro dell’attenzione per via di un botta e risposta a distanza con la sorella della Scuotto. L’ex tronista, che si è fatto notare sul Trono con la sua educazione e tranquillità, ha condiviso un video sui social network, facendo notare che in questi giorni “stanno circolando accuse molto gravi e diffamanti” che lo vedono protagonista.

Le accuse di cui parla vanno sicuramente a distruggere la sua immagine di “bravo e gentile ragazzo”, che si è costruito durante il suo Trono a Uomini e Donne. Qui Tina Cipollari l’ha spesso riempito di complimenti proprio per il suo essere così posato. Ora Raffaella dipinge un ritratto di Brando alquanto diverso da quello che il pubblico ricorda. Ephrikian fa poi presente che “le donne che subiscono realmente violenza meritano ascolto, tutela e verità sempre”.

Ciò che si nota è che l’ex tronista sottolinea più volte la parola “realmente”, come se appunto la Scuotto non avesse mai subito da lui alcun tipo di violenza. E, in effetti, ecco che Brando smentisce tutte le accuse ricevute in questi giorni, sentendosi in dovere di chiarire la situazione. La versione dell’ex corteggiatrice, nel chiarimento di Ephrikian non troverebbero “alcun riscontro nei fatti e non corrispondono alla realtà”.

Inoltre, l’ex tronista punta al fatto che sarebbero state divulgate delle conversazioni private senza alcun sospetto, violando così privacy e dignità di coloro che non hanno a che fare con questa vicenda. Oggi Brando sente di essere finito così, inevitabilmente, in “un’ondata mediatica fatta di giudizi, supposizioni e condanne preventive”. Non solo, non riesce a comprendere da dove siano nate le accuse fatte da Raffaella e il motivo per cui proprio ora siano state fatte.

Sereno con sé stesso, esplicitamente dichiara: “Non ho mai esercitato alcuna forma di pressione, abuso o comportamento violento”. A questo punto, crede di poter valutare di agire per vie legali nei confronti di coloro che hanno dato inizio a tutto. Questo per portare avanti la sua verità. Infine, Brando chiede al pubblico di non giudicarlo come un colpevole, dando credito solo all’altra versione. Bisogna ora capire se la Scuotto deciderà di replicare oppure se pubblicamente la questione terminerà qui, così.