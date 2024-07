Brando e Raffaella si sposano? L’annuncio (stranissimo) ad Amalfi

Li abbiamo conosciuti nell’ultima stagione di Uomini e Donne e in poco tempo sono entrati nel cuore di tutti. Stiamo parlando di Brando e Raffaella, che ancora oggi dopo quattro mesi di relazione, sono ancora insieme più felici che mai. Certo, il percorso del tronista è stato complicato e potremmo dire un po’ troppo lungo, tanto che le esterne sono durate da settembre a marzo, quasi tutta la stagione del dating-show di Maria De Filippi.

Oggi Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian si amano alla follia e non perdono occasione per mostrare ai fan sui social tutte le tappe della loro storia d’amore. Lei, originaria di Quarto, lui veneto d’hoc: una coppia alla quale nessuno avrebbe scommesso. Eppure, poco fa la super notizia, o almeno, un commento decisamente scioccante di Brando durante una storia di Instagram mentre bacia appassionatamente la fidanzata:

“Ci sposiamo, prossimamente, io e lei”

Un messaggio che ai fan è arrivato forte e chiaro. Anche se non c’è nessuna conferma ufficiale da parte dei due, conoscendo l’ex tronista sappiamo bene che non si sbilancia facilmente con le parole. E parlare di matrimonio non è cosa da poco!

Anche Verissimo, sui social ha ripostato il video, commentando che la coppia sta vivendo un’estate all’insegna dell’amore. Ed è vero, i due sono sempre più innamorati, a discapito di quanto si pensava all’inizio. Insomma, Brando e Raffa sono prossimi alle nozze? Del resto, si conoscono ormai da un po’ di tempo, anche se hanno ufficializzato la relazione solo con la fine del programma e sembrano aver affrontato da poco una presunta crisi, poi smentita prontamente da entrambi.

La coppia, oltretutto, è molto amata anche sui social. Sotto alle foto i commenti sono pieni di belle parole. Alcuni fan li definiscono come “i più veri della storia del programma”, mentre altri riconoscono in Raffaella una dolcezza e una semplicità fuori dal comune, cosa che a quanto pare non si era vista con la ex corteggiatrice.

Brando, l’estenuante percorso a UeD prima della scelta

Il percorso di Brando a Uomini e Donne è stato tumultuoso, e come abbiamo detto prima, lunghissimo! Indeciso fino all’ultimo tra la milanese Beatriz D’Orsi e la bella napoletana Raffaella, si è trovato per la prima volta nella storia del programma ad affrontare ben due scelte. La prima volta è andata malissimo: il tronista aveva infatti deciso di non scegliere per colpa del cattivo umore delle due ragazze. La seconda, invece, si è mostrato super convinto di volere accanto la sua Raffaella come fidanzata, e, chi lo sa, forse anche come sua moglie!