Brad Pitt e Jennifer Aniston di nuovo insieme? La decisione dell’attrice

Brad Pitt e Jennifer Aniston sono tornati insieme? News e gossip dopo la serata ai SAG Awards 2020

Le foto di Brad Pitt e Jennifer Aniston ai SAG Awards 2020 hanno fatto impazzire i fan della coppia. Sono passati anni dal divorzio tra i due eppure c’è ancora chi continua a fare il tifo per Brad e Jen. Soprattutto dopo che il matrimonio tra l’uomo più bello del mondo e Angelina Jolie si è rivelato un buco nell’acqua nonostante le premesse iniziali e sei figli insieme. Ebbene, perché Brad ha stretto la mano di Jennifer? C’è un riavvicinamento in corso? I due sono pronti a riprovarci a distanza di 15 anni? A fare chiarezza ci ha pensato l’Aniston, che ha detto come stanno le cose a ET.

Jennifer Aniston e la sua decisione sull’ex marito Brad Pitt

“Tutto questo è isterico. Ma di cos’altro parleranno?”, si è limitata a dichiarare Jennifer Aniston dopo che le foto dell’incontro con Brad Pitt ai SAG Awards 2020 hanno letteralmente fatto il giro del mondo. Jen non ha apprezzato la reazione dei media e dei fan a tutto questo: è ormai noto che è legata all’ex marito solo da affetto e stima e vedere certi titoli e gossip infondati l’ha parecchio infastidita. Insomma Jennifer non vuole guardare indietro e dopo il tradimento di Brad non è di certo disposta a dare all’uomo una seconda chance, nonostante la splendida amicizia ritrovata in seguito all’addio tra Pitt e Angelina Jolie. E a proposito di quest’ultima, pare proprio che la diva di Hollywood non abbia reagito bene al chiacchiericcio mediatico che si è creato intorno alla vicenda…

Angelina Jolie non ha reagito bene alle foto di Brad e Jennifer

“La reazione del pubblico di fronte alle foto di Brad con Jennifer è stata per lei molto dolorosa. Si è sentita come se, durante il loro matrimonio, tutto il pubblico sperasse che Pitt potesse tornare con la Aniston”, ha spifferato una fonte al The Sun.